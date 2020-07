Ina (27) voorziet wandelaars en fietsers langs Leie van ijsjes en drankjes Pieterjan Neirynck

08u01 0 Waregem Wie een fiets- of wandeltochtje langs de Leie maakt, kan sinds kort even verpozen in de tuin van Ina Libbrecht. Aan het kruispunt van de Trakel en de Dolagestraat verkoopt de Desselgemse ijsjes, koffie en frisse drankjes in een pop-up. “Al is dit geen zomerbar. We willen een tussenstop voor fietsers en wandelaars zijn”, vertelt ze.

Jarenlang werkte Ina als administratief medewerker in het bedrijf van haar vader. Toen het bedrijf overgenomen werd, besloot ze om voorzichtig aan uit te kijken naar een nieuwe job. Maar dan kwam de coronacrisis. “De zoektocht naar jobs vlotte niet helemaal en dus zat ik thuis. Luieren is echter niet aan mij besteed en ik wou iets ondernemen”, zegt Ina, die met haar man in de Dolagestraat woont. “Tijdens de lockdown merkten we hoe er opeens heel veel fietsers en wandelaars de Leie herontdekt hebben. Alleen kunnen ze tussen Harelbeke en Sint-Eloois-Vijve quasi nergens terecht om iets te drinken of te drinken. En dit is toch wel een toplocatie.”

Zeecontainer

Op die manier zag de pop-up - met de treffende naam ‘Ina’ - het levenslicht. Vanop de oprit van haar huis brengt Ina ambachtelijk roomijs van Lucardi, frisse drankjes - zoals sapjes van Fruit Lambrecht - en koffie aan de man. “De uitwerking moest snel gebeuren en het was niet evident om hier een echte foodtruck te voorzien. De haven aan de overkant aan de Leie diende als inspiratie om hier een zeecontainer neer te poten”, zegt Ina, die ook een terras voorzag. In haar tuin kan je rustig genieten van je ijsje of je drankje. “We werken momenteel aan de aanvraag van een drankvergunning. Maar het is absoluut niet de bedoeling om er een zomerbar van te maken. Er speelt geen muziek en het is echt de bedoeling dat mensen hier rustig kunnen verpozen.”

Volgende zomer

Het gelegenheidszaak van Ina is nog tot eind september ieder dag open van 14.30 uur tot 20.30 uur. “Als het weer het toelaat, natuurlijk”, vult Ina snel aan. “De pop-up is nu enkele weken open en we voelen wel dat het een voltreffer is. Ikzelf werk vier vijfde, maar gelukkig kunnen mijn mama en mijn man vaak bijspringen als het druk is. Het succes doet ons al dromen van een uitbreiding. Volgende zomer komen we zeker terug, misschien zelfs met een grotere container of een ruimer terras”, besluit Ina tevreden.