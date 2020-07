In Waregem, Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn en Zwevegem moet iedereen altijd en overal een mondmasker bijhebben Pieterjan Neirynck

24 juli 2020

13u14 146 Waregem Binnen de politiezone Mira, die de gemeenten Waregem, Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn en Zwevegem groepeert, moeten alle inwoners vanaf zaterdag 25 juli te allen tijde een mondmasker bij zich hebben. Wie zich binnen de ring van Waregem begeeft, moet het mondkapje zelfs altijd dragen.

Dat laat Waregems burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) weten, na overleg met de lokale politie en zijn collega-burgemeesters Gino Devogelaere (Anzegem, Samen Eén), Lut Deseyn (Avelgem, Gemeentebelangen), Dirk Walraet (Spiere-Helkijn, LB) en Marc Doutreluingne (Zwevegem, Lijst Burgemeester). “Vanaf aanstaande zaterdag moet iedereen op het grondgebied een mondmasker in zijn bezit hebben. Altijd en overal”, klinkt het. De burgemeesters kunnen afzonderlijk beslissen op welke plaatsen het ook verplicht is om het mondkapje op te zetten. Dat kunnen specifieke (winkel)straten, pleinen of gebieden zijn.

Verplicht binnen stadsring

De burgemeester van Waregem maakt meteen gebruik van die mogelijkheid en kondigt een mondmaskerverplichting af voor het volledige gebied binnen de ring (R35). Daaronder vallen onder meer de Markt, de winkelstraten Stormestraat, Stationsstraat en Holsstraat, winkelcentrum Het Pand, de Zuiderboulevard en de Stadionvijvers. “De verplichting zal in alle straten en onder alle omstandigheden gelden”, zegt Vanryckeghem. Hij sluit een uitbreiding naar het volledige grondgebied, inclusief deelgemeenten Desselgem, Beveren-Leie en Sint-Eloois-Vijve niet uit, “mochten de coronacijfers nog verslechteren.”

In principe is een mondkapje dus ook verplicht wanneer je loopt, fietst of andere vormen van sport beoefent binnen de Waregemse ring, maar de burgemeester geeft mee dat de lokale politie vooral prioriteit geeft aan de naleving van andere maatregelen. “De politiezone gaat voornamelijk de horecazaken strikt controleren. Het gaat dan om het respecteren van het sluitingsuur, de mondmaskerplicht voor het personeel en de afstandsregels in het café of het restaurant”, besluit Vanryckeghem. De algemene mondmaskerplicht gaat eveneens zaterdag in en geldt tot nader order van de burgemeester.