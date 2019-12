In slaap achter stuur aan rode licht met 2,35 promille: maand rijverbod en 1.600 euro boete LSI

10 december 2019

12u38

Waregem Een automobilist uit Waregem moet een boete van 1.600 euro betalen en een maand zijn wagen langs de kant laten staan. Dat besliste de politierechtbank in Kortrijk dinsdag.

Op 11 mei 2019 stond Jurgen L. met zijn wagen stil aan het rode licht aan een kruispunt in Waregem. Een politiepatrouille merkte op dat het verkeerslicht tot twee keer toe op groen sprong zonder dat L. verder reed. Een controle maakte duidelijk dat hij achter het stuur in slaap gevallen was. Een alcoholtest toonde een promille van 2,35. Voor L. was het al de derde keer dat hij teveel had gedronken achter het stuur. Hij ontsnapte op het nippertje aan een alcoholslot. Vooraleer hij zijn rijbewijs zal kunnen terugkrijgen, zal hij wel voor een theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven moeten slagen.