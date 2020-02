In alle sporthallen fonteinen met gratis drinkwater Peter Lanssens

13 februari 2020

Er zijn in alle sporthallen fonteinen met gratis gefilterd leidingwater gezet. Op elk watertappunt staat de digitale tekst ‘Eau zo goed’. “Het is niet alleen gezond, want we slagen er zo ook in om onze ecologische voetafdruk te verkleinen”, vindt schepen van Sport Kristof Chanterie (CD&V). “We hopen dat onze sporters geïnspireerd en gestimuleerd worden om gebruik te maken van navulbare drankbidons. Om zo minder PMD te hebben.”