Imog schenkt 6.800 euro aan Waregemse scholen voor opruimprojecten Pieterjan Neirynck

18 juni 2020

15u41 2 Waregem Acht Waregemse basisscholen en secundaire scholen krijgen samengeteld 6.834 euro van afvalintercommunale Imog. Het is een bedanking omdat de leerlingen zich inzetten in de strijd tegen zwerfvuil.

Aan het begin van elk schooljaar roept Imog iedereen op om deel te nemen aan Operatie Proper. Dat is een terugkerend project waarbij scholen, groepen en verenigingen beloond worden als ze zwerfvuil duurzaam aanpakken. Ze maken nadien aanspraak op een bedrag van 150 tot 1.500 euro. Het afgelopen jaar organiseerden 41 scholen en negen verenigingen uit de elf aangesloten gemeenten verschillende acties om het rondslingerende zwerfvuil terug te dringen.

In totaal werd er 41.520 euro weggeschonken, waarvan dus 1.500 euro aan campus Hemelvaart. “Concreet konden onze leerlingen van het eerste jaar zich opgeven om over de middag rond de school op te ruimen. Onder begeleiding van hun klastitularis verzamelden ze dan zwerfvuil”, zegt leerkracht Karen Decock. “Daarnaast hebben we op de speelplaats ook pmd-vuilnisbakken ingevoerd én zijn we onze oude vuilnisbakken momenteel een nieuw laagje verf aan het geven.”

Campus College en campus VTI van diezelfde Sint-Paulusschool mogen eveneens aanspraak maken op een cheque van 1.500 euro. Ook Freinetschool De Kleine Wereld (405 euro), Leefschool Het Biezebos (270 euro), basisschool TalentenSprong (564 euro), vrije basisschool Desselgem (540 euro) en de Sint-Petrussschool (555 euro) krijgen een financieel duwtje in de rug.