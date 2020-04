Immo Francis De Meester verhuist naar pand van voormalige sterrenrestaurant Berto Pieterjan Neirynck

29 april 2020

12u54 3 Waregem Binnenkort vindt Immo Francis De Meester een nieuw onderkomen in de Holstraat in Waregem. Het vastgoedkantoor verhuist van de Markt naar het pand van het voormalige sterrenrestaurant Berto. De gevel blijft behouden, maar de achterbouw maakt plaats voor 32 appartementen.

Half september maakten David Bertolozzi en zijn echtgenote An Kint bekend dat ze hun sterrenrestaurant Berto met onmiddellijk ingang sloten. Enerzijds was er de moeilijke zoektocht naar personeel, anderzijds had het koppel de handen vol met Bistro Berto in het Regenboogstadion. Nu het pand van de zaak verkocht is aan Immo De Meester, valt na dertien jaar ook officieel het doek over sterrenrestaurant Berto.

Naambekendheid

Voor Francis De Meester, de zaakvoerder van het vastgoedkantoor, komt de aankoop goed uit. In februari 2021 start de grootschalige renovatie van Het Pand in Waregem en dan moeten alle 33 handelaars anderhalf jaar verhuizen naar lege gebouwen of mobiele winkels in het centrum. “Het leek me daarom zinvol om definitief te verhuizen naar de Holstraat, toen de kans zich aandiende. Het immokantoor heeft nu enige naambekendheid, dus het is niet meer cruciaal om pal op de Markt te zitten”, zegt hij.

Parkeergarages

Naast het nieuwe immokantoor komen er op de site ook 32 nieuwbouwappartementen. “Dat is enkel mogelijk doordat we de twee nabijgelegen panden al in ons bezit hebben. Met alleen de grond van Berto zouden we er niet raken”, gaat Francis verder. “Het is daarbij ook mooi meegenomen dat we ondergrondse parkeergarages kunnen voorzien. Op de Markt was het soms niet evident om parkeerplaats te vinden, voor het personeel en de klanten. Dat zal nu verbeteren met extra bovengrondse parking naast het kantoor”, besluit hij.