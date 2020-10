Iman (36) opent Domino’s Pizza aan station van Waregem Pieterjan Neirynck

09 oktober 2020

16u11 5 Waregem Met Domino’s in de Noorderlaan is Waregem opnieuw een pizzarestaurant rijker. Vanaf vrijdagavond kan je er terecht.

Iman Parvaneh (36) is de verantwoordelijke van de Waregemse vestiging van de pizzaketen en stuurt een team van 20 medewerkers aan. De keuze voor de stationsomgeving is opmerkelijk, want even verderop, in de Stationsstraat, vind je al een ander pizzarestaurant. “We hebben gekozen voor deze locatie vanwege de goede bereikbaarheid en uitvalswegen”, vertelt communicatieverantwoordelijke Marianne Kemps. “Zo kunnen we snel bezorgen - waarbij veiligheid op de weg voorop staat - en kunnen we vaker onze elektrische bezorgfietsen gebruiken.”

Domino’s Pizza is elke dag doorlopend open van 11 uur tot 23 uur. Op vrijdag en zaterdag blijft het restaurant zelfs open tot middernacht.