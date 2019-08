Icoon uit de paardensport Johan Dejager overleden Christophe Maertens

17u57 0 Waregem Johan Dejager, de drijvende kracht achter vijfsterren jumping Waregem, is afgelopen woensdag onverwacht overleden.

Johan Dejager is de drijvende kracht achter de vijfsterren jumping in Waregem. Dejager was ooit als ruiter actief. De familie Dejager was ooit met het bedrijf Osta Carpets een van de steunpilaren van de Jean-Claude Vangeenberghe. De man was naast ruiter, eigenaar en organisator, heel geïnteresseerd in de geschiedenis van de paardensport. In 2014 gaf hij daarover zijn boek ‘Great Books on Horsemanship’ uit. Dat boek behandelt een verzameling van 364 oude boeken en manuscripten rond paardrijden, van de vijftiende tot de negentiende eeuw. Zijn zoon Pieter werd benoemd tot ‘paardensportcoordinator’ van de stad Waregem. Johan laat zijn vrouw Hilde en kinderen Pieter, Alexia, Eline en Lukas achter. De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden in de Sint-Maartenskerk in Kortrijk op 23 augustus om 11 uur.