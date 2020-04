Hype-O-Dream verhuist naar 9 en 10 juli 2021: tickets blijven geldig Pieterjan Neirynck

16 april 2020

15u51 0 Waregem De kogel is door de kerk: geen festivals deze zomer. Ook muziekfestival Hype-O-Dream in Waregem mag op overheidsbevel niet doorgaan. De organisatie verhuist het evenement naar 9 en 10 juli 2021. “Maar het is de bedoeling om zelfs de geplande artiesten mee te nemen naar volgend jaar”, klinkt het.

Twee weken geleden lanceerde de organisatie in deze krant al een oproep aan de overheid. “Breng duidelijkheid. Wat kan er deze zomer? Wat niet?” Dat was de teneur bij het team. De Nationale Veiligheidsraad heeft woensdag gevolg gegeven aan die boodschap. “Het is spijtig, maar het is de enige juiste beslissing voor de volksgezondheid. En we zijn blij dat er duidelijkheid is voor organisatoren en festivalgangers”, zegt Frederik Balcaen. De organisatie maakte eerder al duidelijk dat er van uitstel naar later dit jaar geen sprake kon zijn.

Tickets blijven geldig

En dus komt er een jaartje uitstel. “Het is onze intentie om de festivalgangers in 2021 te bieden wat ze normaal dit jaar gingen beleven. We kiezen opnieuw voor het tweede weekend van juli en we proberen zoveel mogelijk artiesten mee te nemen naar volgende editie", zegt hij. Ook voor de al aangekochte tickets komt er een oplossing. Zo blijven de tickets van dit jaar alvast geldig voor 2021 en voorziet Hype-O-Dream nog andere opties. Daarover krijgt elke festivalganger een persoonlijke e-mail, benadrukt de organisatie. “Niemand zal geld verliezen”, herhaalt Balcaen.