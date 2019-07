Hype-O-Dream lokt 23.000 bezoekers, nieuwe locatie blijkt schot in de roos Joyce Mesdag

14 juli 2019

15u19 0 Waregem De eerste editie van Hype-O-Dream op de Weymeerschen was meteen een schot in de roos. Met 23.000 bezoekers lokte het festival ondanks de nieuwe locatie iets meer feestvierders dan vorig jaar. De nieuwe locatie, die enorm gesmaakt werd door de aanwezige fuifbeesten, levert meteen ook opportuniteiten voor de toekomst.

De organisatie blikt met een tevreden gevoel terug op de editie van dit weekend. “We hadden gehoopt dat we ongeveer evenveel bezoekers als vorig jaar zouden mogen verwelkomen”, zegt Frederik Balcaen, een van de acht organisatoren. “Dat leek ons niet evident, aangezien we pas in februari ons festival nog een week vooruit hebben geschoven, én het dus ook de eerste editie zou worden op de nieuwe locatie. Het zijn er met 23.000 zelfs nog iets meer geworden dan de 22.000 vorig jaar.”

De locatie blijkt een goeie nieuwe zet te zijn. “De voorbije edities moesten we telkens in twee weken tijd het festival opbouwen, omdat we de hippodroom gewoon niet langer dan die tijdspanne bezet konden houden. Nu hebben we op drie weken tijd heel gestructureerd alles kunnen klaarzetten. We waren zaterdagmorgen echt al hélemaal klaar, dat was ook voor het eerst.”

Op het middenplein van de hippodroom was het telkens puzzelen om alle podia een plekje te geven, op de Weymeerschen had de organisatie echt wel de ruimte die het nodig had. Ideaal om in de toekomst nog verder te groeien. Of het een tweedaags festival, met eventueel een camping wordt, daar is de organisatie nog niet aan uit, maar daar kán het in elk geval wel.

“We hadden met de Mystery-tent een nieuw podium, en dat bleek een schot in de roos. De hele namiddag en avond stond die helemaal vol. Het optreden van Willy Sommers daar bleek, naast de optredens met special effects op de main stage, een hoogtepunt van de avond. Willy Sommers noemde het zelf fenomenaal en hij was er echt van aangedaan, van het enthousiasme van de mensen.”

“Het is de vierde keer dat we naar Hype-O-Dream komen”, vertellen Davinjo Anseele en Julie Meheus uit Avelgem, Yanah Kerckhove uit Deerlijk, Alicia Walckens uit Deerlijk en Laura Remmerie uit Kortrijk. “Het festival is dicht bij huis, en het is elke keer echt een topfeestje. En we lopen hier altijd wel volk tegen het lijf dat we kennen.” Ook over de nieuwe locatie alleen maar positieve reacties bij deze bende. “Het is veel ruimer, echt véél beter!”

“Het is al de vierde keer dat we met wat vrienden van KSA Waregem naar Hype-O-Dream afzakken”, zegt Ruben Depraetere. “Omdat het altijd een dik feestje is, he. We vinden de nieuwe locatie echt wel top, dat gras is veel leuker als ondergrond dan het zand en de aarde van op de hippodroom. Er is hier toch wat meer festivalsfeer.”

“Wij zijn hier voor het eerst”, zeggen Dempsey Vanthomme en Aslani Tijtgat uit Ardooie. “Het was een spontaan ideetje om te komen, en het is een goed idee gebleken. We hebben al veel gehoord over Hype-O-Dream, en wat we gehoord hebben is terecht: een topfeest!”