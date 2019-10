Hulpdiensten houden noodoefening bij Thermote & Vanhalst VHS

26 oktober 2019

19u51 0 Waregem Om hun interne werking bij een externe noodsituatie te testen, organiseerde het O.L.V. van Lourdesziekenhuis van Waregem zaterdag een noodoefening, samen met de politiezone Mira en de hulpverleningszone Fluvia. Dat gebeurde op de parking van het bedrijf Thermote & Vanhalst.

In het scenario van de oefening stond een grootschalig incident geschreven waarbij in een eerste fase sprake was van mogelijk twintig slachtoffers. Paniek op de plaats van het gebeuren bemoeilijkte het correct inschatten van de situatie. Na enige tijd voorzag het scenario duidelijkheid over het aantal slachtoffers, namelijk tien. Zij werden opgevangen door vrijwilligers van het Rode Kruis West-Vlaanderen en de Waregemse afdeling van het Vlaamse Kruis. Er was in de buurt, aan de Brabantstraat, geen noemenswaardige hinder tijdens de oefening. Alle bewoners en bedrijven in de omgeving kregen trouwens in de afgelopen week een brief van het stadsbestuur waarin de oefening werd aangekondigd. Op 17 november wordt het initiatief geëvalueerd.