Huiszoeking levert mooie buit op: einde aan fietsdiefstallen in Waregem? VHS

22 oktober 2019

17u55 0 Waregem Komt er een einde aan een reeks van fietsdiefstallen die de jongste weken in Waregem voor onrust zorgde? Mogelijk, want de politie heeft twee verdachten opgepakt na een tip van een bestolen eigenaar. Bij een huiszoeking werden verschillende tweewielers teruggevonden.

Een 51-jarige man uit Waregem stapte zondagavond naar de politie omdat zijn elektrische fiets was gestolen aan zijn woning. De man was getuige van de diefstal en kon de politie een goeie beschrijving geven van de dieven. Op het commissariaat deed die beschrijving een lampje branden naar een vermoedelijke dader, een 34-jarige man uit Waregem. Enkele patrouilles spoedden zich naar een adres waar de verdachte verbleef. Toen de politie het huis binnendrong, troffen ze daar de gestolen elektrische fiets aan. Een tweede aanwezige, een man van 35, bleek bovendien ook geen onbekende voor de politie. Tijdens de huiszoeking werden in totaal een vijftal gestolen tweewielers gevonden, net als doorgeknipte fietssloten en onderdelen van fietsen. De twee verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Ze zullen zich later voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden.