Huis van gezin met vier kinderen onbewoonbaar na brand VHS

28 september 2019

20u01 10 Waregem Op de wijk Torenhof in Waregem is zaterdag in de vooravond de keuken van een rijwoning uitgebrand. De bewoners, een gezin met vier kinderen, bleven ongedeerd maar moeten wel op zoek naar een ander onderkomen.

Een oververhitte pot met hete frituurolie veroorzaakte de brand in de keuken aan de voorzijde van het huis langs de Albert Servaeslaan. Het vuur sloeg in de dampkap en verspreidde zich vrij snel. Voor ze zich naar buiten repten, trok één van de bewoners nog de keukendeur dicht. Op die manier kon de brand niet uitbreiden naar de woonkamer en de rest van de eerste verdieping. De brandweer had het vuur snel onder controle maar kon niet verhinderen dat de keuken uitbrandde. Elders in de woning was er rook en ook het bluswater zorgde voor schade. Het huis is onbewoonbaar. Er wordt voor hen gezocht naar een tijdelijk ander onderkomen.