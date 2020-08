Howitzer-tank aan Leiebrug verhuist naar Dolagestraat Pieterjan Neirynck

25 augustus 2020

12u57 0 Waregem De kenmerkende legertank die naast de Leiebrug in Desselgem prijkt, verhuist tijdelijk naar de Dolagestraat. Door de bouw van de nieuwe brug, die binnenkort start, kan het oorlogsmonument niet op de huidige plaats blijven staan.

De Howitzer-tank staat al sinds 1997 in de Ooigemstraat, op een boogscheut van de Leiebrug. Eerst ging het om een koepel van een artilleriestuk, geschonken door de 6de Artillerie van Soest. Dat was een in Duitsland ondergebracht bataljon waarmee Waregem al decennia een samenwerkingsverband heeft en tegenwoordig onder het Bataljon Artillerie in Brasschaat valt. In 2007 werd de koepel vervangen door een volledige Howitzer-tank, ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van de verbroedering. De tank is een monument dat herinnert aan de Leieslag van mei 1940, waarbij ook de Leiebrug tussen Desselgem en Ooigem werd opgeblazen.

Binnenvaart

Begin juli begonnen de werken voor een nieuwe Leiebrug tussen Ooigem en Desselgem. Omdat die op ongeveer dezelfde locatie komt en groter is dan de oude brug, moet het oorlogsmonument tijdelijk wijken. Het is de bedoeling om de tank nadien terug aan de Leie te plaatsen. De ingrijpende werken maken deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, waarmee de Vlaamse Waterweg van de binnenvaart een sterker alternatief wil maken voor goederenvervoer op de weg. De bouw van de nieuwe Leiebrug zal in totaal 1,5 jaar duren en de kosten worden geraamd op zo’n 5,8 miljoen euro.