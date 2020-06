Howest-student maakt 3D-geprinte mondstukken voor Desselgemse muzikanten Pieterjan Neirynck

09 juni 2020

18u36 0 Waregem Howest-student Joren Sabbe uit Desselgem heeft een primeur te pakken. Voor zijn eindwerk ontwierp hij op maat gemaakte 3D-geprinte mondstukken voor vijf koperblazers van de Koninklijke Muziekvereniging De Leiezonen.

Als alles goed loopt, studeert Joren (23) dit jaar af als bachelor Industrieel Productontwerpen aan hogeschool Howest in Kortrijk. Voor zijn eindwerk combineerde hij twee interesses: muziek en 3D-printen. “Dat is een techniek waarmee je goedkoop kleine objecten kan produceren. 3D-printen wordt al gebruikt om instrumenten aan te passen aan de gebruiker. Ook bestaan er trombones en trompetten uit kunststof”, vertelt hij. “Ik heb ervoor gekozen om mondstukken te produceren voor koperblazers. Een op maat gemaakt mondstuk zorgt voor een betere ergonomie, meer uithouding en een grotere invloed op de klankkleur.”

Koperblaaskwintet

Om te testen of de mondstukken effectief een verbetering zijn, nodigde Joren vijf muzikanten van de Koninklijke Muziekvereniging De Leiezonen uit. Dries Dewaele (euphonium), Wouter Van Houcke (hoorn), Martijn Balcaen (trombone), Hans Debrabandere (bastuba) en Geert Anckaert (cornet) werkten mee aan het eindwerk en kregen gepersonaliseerde mondstukken die Joren ontwierp. Afgelopen weekend hield de Desselgemse student een test. “Het koperblaaskwintet speelde een combinatie van ‘Killing Me Softly’ (Fugees) en ‘Hello’ (Adele). De testopname daarvan is geslaagd en de muzikanten waren heel tevreden”, besluit Joren.