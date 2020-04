Houtgroep Cras en biotechbedrijf Ziphius doneren 500 flesjes handgel aan rusthuis De Meers Pieterjan Neirynck

15 april 2020

14u12 6

Het Brugse biotechbedrijf Ziphius en de Waregemse houtgroep Cras schenken 500 ontsmettende handgels aan rusthuis De Meers. Die eerste produceerde de flesjes, die laatste staat in voor de productiekosten. “We hebben gekozen voor De Meers, omdat het woonzorgcentrum erg getroffen wordt door de coronacrisis”, zegt Chris Cardon, stichter en zaakvoerder van Ziphius. Dat biotechbedrijf werkt momenteel met man en macht aan een vaccin tegen het coronavirus. “In afwachting daarvan hebben we tien dagen geleden een lijn opgestart die handgels produceert op basis van alcohol. De inkomsten gaan voor 100 procent naar het vaccinonderzoek”, klinkt het. Ook woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Kortrijk en Westervier in Brugge krijgen elk 500 flesjes.