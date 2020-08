Honderden mensen schuiven aan voor uitverkoop in Brantano Sint-Eloois-Vijve Pieterjan Neirynck

22 augustus 2020

10u33 0 Waregem Stormloop bij de Waregemse vestiging van Brantano langs de Gentseweg. Tot wel 200 shoppers stonden al een uur voor de opening geduldig aan te schuiven om een goedkoop paar schoenen op de kop te tikken.

Vanaf zaterdag houdt de keten in 62 winkels uitverkoop, nadat moedergroep FNG een maand geleden ten onder ging aan een te hoog geworden schuldenberg. Er worden kortingen tot 75 procent gegeven, wat duidelijk heel wat geïnteresseerden naar de vestiging langs de Gentseweg trok. Wendy Depraetere (31) en Delphine Seys (31) waren de allereerste kanten. “Wij hebben hier om 8 uur postgevat aan de ingang. Twee uur voor de winkel opent, maar je moet er iets voor over hebben, hé. Op alles wordt er korting gegeven, dus het is zeker de moeite waard”, vertellen de dames, die elkaar tot deze morgen niet kenden. “Twee uur wachten, het schept een band", lachen ze.

VIDEO. Ook aan andere Brantano-winkels was het wachten geblazen



