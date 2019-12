Hond Tiko alarmeert baasjes: 20.000 strips verloren in hevige zolderbrand Hans Verbeke

03 december 2019

13u09 23 Waregem Een zware brand heeft dinsdag kort voor de middag de zolderverdieping vernield boven een winkel voor spirituele zingeving langs de Henri Lebbestraat in Waregem. Tiko, de hond van de uitbaters, sloeg alarm. Niemand raakte gewond maar de schade is enorm. “Mijn collectie van 20.000 strips en 2.000 boeken is reddeloos verloren”, zegt Ernie Demuysere (67).

Anna Dooms (56), sinds 2015 de uitbaatster van de winkel Zen-Yin langs de Henri Lebbestraat in Waregem, verwende dinsdagvoormiddag haar partner Ernie Demuysere met een heerlijk kopje koffie. “Ernie was boven bezig met administratie en was nog maar heel kort beneden toen plots onze hond Tiko begon te blaffen”, vertelt Anna. “Eerst wisten we niet wat er aan de hand was, maar toen Ernie de deur opende die naar de zolderverdieping leidt, sloeg de rook hem in het gezicht. Hij probeerde nog naar boven te lopen, maar dat ging niet meer.”

Mijn complete verzameling strips- 20.000 exemplaren- lag er, net als ook nog eens 2.000 boeken. Daar zaten unieke stukken tussen, exemplaren van eerste druk en zo. Ik schat de waarde ervan op ongeveer 140.000 euro. Daar schiet nu niks van over Anna Dooms (56)

Twee weken Waregemnaar

Het koppel griste snel een jas en een trui mee. “We maakten ons uit de voeten, samen met Tiko, en belden de brandweer”, zegt Anna. “Daarna hebben we onze wagens in veiligheid gebracht.” Intussen was ook buurman Ufuk Oztürk (27) gealarmeerd. Hij verhuisde twee weken geleden samen met zijn echtgenote vanuit Brussel naar het rustigere Waregem en woont er in een gloednieuwe flat boven een huisartsenpraktijk. “Ik werk altijd ’s avonds op de luchthaven in Zaventem en slaap daardoor ’s morgens wat langer”, vertelt de man. “De brandgeur maakte me wakker. Ik besefte onmiddellijk dat het niet pluis was. Toen ik het raam opende aan de voorzijde van ons appartement, zag ik pas goed de rook bij de buren. Er was ook paniek op straat. Ik besefte dat we maar beter konden vluchten.”

Uitslaande vlammen

Ook overbuurvrouw Jana Coryn (27) keek zich de ogen uit toen de brand uitbrak. “Eerst was er alleen maar behoorlijk wat rook, maar al snel veranderde dat”, vertelt Jana, die aanvaller is bij het vrouwenelftal van RSC Anderlecht en ook deel uitmaakt van de Red Flames, de nationale vrouwenploeg. “De rook begon te kolken en plots sloegen de vlammen door één van de kantelramen, toch enkele meters de hoogte in. Dat veranderde snel toen de brandweer begon te blussen. Maar helemaal gerust was ik toch niet. Aan de nieuwe huisartsenpraktijk met bovenliggende appartementen was er al rook bovenaan het dak aan de scheidingsmuur. Gelukkig kon de brandweer verhinderen dat het vuur nog uitbreidde.”

Boeken en strips

Ernie en Anna lieten zich niet al te zeer van de wijs brengen door de brand. “We zijn heelhuids weggeraakt, samen met Tiko, dat is het allerbelangrijkste”, zegt Anna. “Hopelijk kunnen we de winkel over enkele weken weer openen.” Ernie was wel wat aangedaan over de verwoesting die de brand heeft aangericht op de zolderverdieping. “Mijn complete verzameling strips - 20.000 exemplaren - lag er, net als ook nog eens 2.000 boeken. Daar zaten unieke stukken tussen, exemplaren van eerste druk en zo. Ik schat de waarde ervan op ongeveer 140.000 euro. Daar schiet nu allicht niks meer van over. Jammer maar helaas.”

Op hotel

Het koppel vermoedt dat de brand is ontstaan toen door de ventilatie een document op het bureaumeubel bovenop een brandende kaars is terechtgekomen. Het vuur vond een gretige prooi in de inhoud van de zolderverdieping. Tijdens de bluswerken sloot de politie de Henri Lebbestraat plaatselijk af voor alle verkeer, tussen de Bieststraat en de Expresweg (N382). Erna en Anna, de uitbaters van de winkel Zen-Yin, werden opgevangen in de buurt. Ze kregen onderdak aangeboden in een hotel.