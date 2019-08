Hoedjes in alle kleuren op Waregem Koerse Joyce Mesdag

27 augustus 2019

21u15 2 Waregem Waregem Koerse betekent traditioneel ook weer hoedjesparade. Heel wat dames leefden zich creatief uit om hun pronkstuk van de gekste decoratie te voorzien. Van cocktailparapluutjes tot kippengaas, pauwveren en roze tule, het werd allemaal uit de kast gehaald voor de origineelste hoed.

Cherly Vanbeselaere uit Waregem, die ook zelf aan de slag ging met naald en draad, behaalde de tweede plaats in de hoedenverkiezing die Willy Naessens elk jaar organiseert. “Het is de derde keer dat ik naar Waregem Koerse kom. Ik heb telkens zelf mijn hoed gemaakt, en mijn creaties vallen blijkbaar in de smaak bij de jury, want ik ben al telkens geselecteerd geweest voor de verkiezing. Dat ik op de tweede plaats zou eindigen, ik had het niet verwacht.”

‘Hoedje van oma’

Caitlin Colman uit Menen mocht uit de kast van haar oma een hoedje kiezen dat haar outfit voor Waregem Koerse zou ‘af’ maken. “Het is de eerste keer dat ik naar Waregem Koerse kom. Een hoed hoort erbij, toch?”

‘Als je iets doet, moet je het goed doen”

Schoonzussen Tine Roman uit Oosterzele en Ellen Meurez uit Desselgem kwamen ook voor het eerst naar Waregem Koerse. “Het was al een tijdje dat we met de gedachte speelden om toch eindelijk eens te komen. Nu we aan gratis tickets konden geraken, hebben we onze kans gegrepen. Het is eens iets anders dan voetbal, hé. En we stonden erop om meteen ook een hoed aan te doen. Waregem Koerse staat daar toch bekend voor, en als je iets doet, moet je’t goed doen!”

“Mensen maken pauwengeluiden als ik voorbij loop”

Sophie Seyn uit Aalbeke is elk jaar van de partij op Waregem Koerse, mét een eigen gemaakte hoed. “Aan deze heb ik een week werk gehad. De pauwenveren die ik heb gebruikt, heb ik eerst nog wat moeten inkorten, want ze waren eigenlijk nog veel langer. Ik krijg wel leuke reacties van mensen. Ze willen met mij op de foto, of ze maken pauwengeluiden als ik voorbijkom. Leuk vind ik dat.”

“Mijn bloemiste zorgt elke jaar voor een prachtige hoed”

Sylvie Delombaerde, een kapster uit Anzegem, mist geen enkele editie van Waregem Koerse. En steevast draagt ze daarop een stijlvolle hoed, die haar bloemiste voor haar uitwerkt. “De strepen in mijn hoed, stellen de renbaan voor, en de bloemen die rond de hoed gedrapeerd zijn, die stellen de paarden voor. Waregem Koerse is voor mij een hoogdag. Die dag staat garant voor een topambiance, en ik voel me dankzij een mooie hoed prinses voor een dag.”

“Onze mannen hebben onze hoeden gemaakt”

Femke Detruyer uit Aalst en Jeannine Van de kerckhove uit Halle kwamen voor de tweede keer naar Waregem Koerse. De dames zijn met hun gat in de boter gevallen: het zijn hun mannen die de hoeden voor hen maken. “Zonder hoed komen we niet, hoeden horen erbij!”

“Veel werk in hoed gestoken”

Katrien Delsoir uit Waregem en Monique Feliers uit Zwalm maken van Waregem Koerse hun vaste afspraak. Monique heeft haar hoed online gekocht. Katrien maakte haar hoed volledig zelf. “En ik heb er echt heel veel werk aan gehad. In mijn hoed zit kippengaas voor de stevigheid, maar bij mijn eerste poging prikte dat te hard in mijn voorhoofd”, lacht ze.

“We leerden elkaar kennen op Waregem Koerse 50 jaar geleden”

Christine Isebaert uit Nazareth, die afkomstig is uit Waregem, komt elk jaar naar Waregem Koerse. Ze leerde haar man Roland Claus 50 jaar geleden kennen op Waregem Koerse. “Deze hoed is mijn favoriet, ik draag die het liefst.”