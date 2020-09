Het Vlaamse Kruis gaat Jerusalema Challenge aan in park Baron Casier Pieterjan Neirynck

06 september 2020

16u31 34 Waregem In het park Baron Casier hebben de vrijwilligers van Het Vlaamse Kruis Waregem zondagnamiddag hun beste voetje voor gezet tijdens de Jerusalema Challenge. De zorgverleners kregen daarbij de hulp van een dansleraar van de Waregemse dansschool Beyaert.

De zorgsector heeft de muzikale challenge, op de tonen van de zomerhit Jerusalema van de Zuid-Afrikaanse zanger Master KG, helemaal gekaapt. Ook de vrijwilligers van de medische hulporganisatie Het Vlaamse Kruis vonden dat ze mee op de kar moesten springen. “De afgelopen maanden hebben we heel wat stress gehad en die kunnen we nu even van ons af dansen”, vertelt initiatiefneemster Kelly Mille (26). “Sommige collega-vrijwilligers heb ik al sinds maart niet meer gezien, dus dit was een perfecte gelegenheid om coronaveilig samen te komen.”

Behalve niet-dringend ziekenvervoer staat Het Vlaams Kruis Waregem ook in voor medische hulp op grote evenementen zoals Tomorrowland, de Parkies in park Baron Casier en de Waregem Koerse Feesten. “Door de coronamaatregelen gaan die activiteiten uiteraard niet door. Ook wij vinden dat jammer, want wij werken daar graag aan mee. Voor ons is dat niet enkel vrijwilligerswerk, maar ook een hobby”, aldus Mille.



