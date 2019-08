Het mirakel is geschied! Waregem krijgt eindelijk échte kerstmarkt: “We gaan voor 50.000 bezoekers” Peter Lanssens

15 augustus 2019

12u33 44 Waregem Het handvol chalets en de ijspiste op de Markt zijn een trekpleister tijdens de eindejaarsperiode in Waregem. Toch steekt het veel mensen al jaren de ogen uit dat een stad van ruim 38.000 inwoners geen echte kerstmarkt heeft. Daar brengt Chris Baert, zaakvoerder van Fairs & Events, nu verandering in. Met eind dit jaar een Winterfest in en rond Waregem Expo, outdoor kerstmarkt inbegrepen. De lat ligt meteen hoog. “We gaan voor 50.000 bezoekers”, zegt Chris Baert.

Het is nog zomer en de Koerse Feesten moeten nog in alle hevigheid losbarsten. Maar het nieuws dat Waregem eind dit jaar een Winterfest krijgt, willen we u niet tot na de Koerse onthouden. Want het Winterfest omvat ook een outdoor kerstmarkt. En dat is nieuw in Waregem. De liefhebbers van kerstmarkten mogen zich dus nu al in de handjes wrijven. “We plaatsen 50 houten chalets met fonkelende feeërieke lichtjes, we gaan voor een echt kerstdorp gevoel”, zegt Chris Baert. “De uitbaters brengen een gevarieerd aanbod. Bezoekers zullen er originele kerstcadeautjes vinden. Of genieten van lekkernijen zoals bereidingen met chocolade, verse Luikse wafels, glühwein, raclette, cocktails, burgers, pizza’s, streekbieren en Vietnamese gerechten. De invulling van de kerstmarkt zal verzorgd worden door Jan Meersseman van vzw Vlaamse Markten en William Juré van vzw Marktkramers Vlaamse Ardennen. De toegang tot de outdoor kerstmarkt zal gratis zijn”, zegt Chris Baert. De outdoor kerstmarkt wordt links van Waregem Expo ingericht, ter hoogte van de oefenterreinen van eersteklasser SV Zulte Waregem.

We gaan Winterfest nationaal promoten en mikken op 45.000 tot 50.000 bezoekers. Het zal net een enorme meerwaarde zijn voor heel Waregem. Zo bekijken we om een soort rode loper uit te rollen tussen ons Winterfest en het eindejaarsgebeuren in het centrum van Waregem. Om elkaar te versterken. Chris Baert

Rode loper tussen Winterfest en stadscentrum

Winterfest mag geen concurrentie worden voor de ijspiste en het handvol chalets op de Markt in Waregem. “We werken niet tegen, we werken aanvullend”, benadrukt Chris Baert. “We gaan Winterfest nationaal promoten en mikken op 45.000 tot 50.000 bezoekers. Het zal net een enorme meerwaarde zijn voor heel Waregem. Zo bekijken we om een soort rode loper uit te rollen tussen ons Winterfest en het eindejaarsgebeuren in het centrum van Waregem. Om elkaar te versterken. Er zijn al heel wat mensen die op de hoogte zijn. Iedereen vindt het de max.”

25 flitsende attracties

Er is meer. De foyer van Expo wordt omgevormd tot een gratis toegankelijke winterbar, met een mooi assortiment hapjes en drankjes. Waar je als koppel, met vrienden of collega’s geniet van een gezellige avond vol ambiance. Er zal ook muziek zijn, maar op welke manier wordt nog verder bekeken. Winterfest omvat verder een indoor winterkermis in Expo zelf. De winterkemis is niet nieuw. Dat was ook de voorbije twee jaar al zo. “We gaan voor zo’n 25 flitsende attracties en springkastelen, die naast elkaar opgesteld staan in Expo”, vertelt Chris Baert. “Bij ons dus geen kille en natte winterkermis buiten, maar een sfeervolle kermis binnen.” De toegang tot de kermis is 15 euro voor kinderen. Die mogen dan onbeperkt op de attracties. Ouders mogen gratis binnen.

Netwerken

Ook leuk om weten: Winterfest staat open voor netwerkevents. “We bieden formules op maat aan, voor wie op Winterfest klanten, medewerkers of zakenrelaties wil ontvangen”, zegt Chris Baert. “Er zullen tal van mogelijkheden zijn op het vlak van catering en beleving. We maken van Winterfest de ‘place to be’ voor eindejaarsfeestjes. Aarzel niet om ons te contacteren”, aldus Chris Baert. Winterfest zal van zaterdag 21 tot en met maandag 30 december lopen, met uitzondering van de sluitingsdag op dinsdag 24 december. De outdoor kerstmarkt en winterbar zullen telkens open zijn van 14 tot 24 uur, de indoor kermis van 14 tot 20 uur. Info: chris@fairs-events.be.