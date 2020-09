Herfstshopping komt eraan: eerste braderie sinds lockdown, met ‘mini-autosalon’ en Boerenmarkt Pieterjan Neirynck

30 september 2020

10u37 0 Waregem Waregem maakt zich op voor het eerste grote shoppingevenement sinds de lockdown. Van vrijdag 3 oktober tot en met zondag 5 oktober kan je in de winkelstraten genieten van een coronaproof braderie met op verschillende plaatsen is er bijkomende randanimatie. Zo wordt de Zuidboulevard omgetoverd tot een mini-autosalon in openlucht.

Even terug naar zes maanden geleden. De annulatie van de jaarlijkse Lenteshopping op 15 maart was de onheilspellende voorbode van de algemene lockdown, die enkele dagen later zou volgen. Sindsdien hebben de Waregemse handelaars niet meer de kans gehad om naar buiten te komen met hun spullen. Komend weekend komt daar verandering in. “Op zaterdag- en zondagnamiddag sluiten we de Stormestraat, de Markt en een deel van de Stationsstraat volledig af voor het verkeer, zodat de handelaars hun rekken op straat kunnen zetten en er een aantal ambulante handelaars kunnen langskomen”, zegt citycoach Wout Taghon.

Ook aan animatie is er gedacht, want zaterdag treedt de komische muziekgroep Ze Quaffeurz op in de straten en op zondag komt Orkest Bazar langs. Voor de kinderen zijn er een ballonnenclown en een stand met tijdelijke tatoeages van de partij. Een andere blikvanger is de autotentoonstelling met 60 wagens van 25 verschillende merken van lokale garages, waarvoor Waregem Expo-directeur Chris Baert de contacten legde. “Een mini-autosalon op het Gemeenteplein en de Zuidboulevard”, noemt hij het. “Voor de mannen die willens nillens mee moeten naar de braderie en zo ook iets om handen hebben”, stelt hij met een knipoog.

Serieuze duw

Volgens Baert zijn de garagehouders maar wat blij dat ze op die manier nog eens in de belangstelling komen. “Ook zij hebben door de coronacrisis een serieuze duw gekregen”, benadrukt Baert, die bijgetreden wordt door Hans Maddelein van Winkelen in Waregem. “De handelaars zijn zeer tevreden dat deze braderie kan doorgaan, want het is absoluut nodig. Normaal verdelen we de kosten voor de organisatie, maar dit jaar heeft het comité geen bijdrage gevraagd aan de handelaars. Het stadsbestuur en gemeentebedrijf WAGSO springen bij, wat zeer geapprecieerd wordt in deze moeilijke tijden. Nu is het enkel hopen op mooi weer”, besluit hij.

Kinderboerderij

Voor de jaarlijkse Boerenmarkt, toepasselijk op de Markt van Waregem, komt mooi weer eveneens van pas. Op zondagnamiddag tussen 14 en 18 uur kan je er groenten, fruit, kaas, eieren en andere artisanale producten rechtstreeks bij de producent kopen. Voor de allerkleinsten is de kinderboerderij aanwezig met kippen, konijnen, schapen en paarden. Om die dertiende en coronaveilige editie van de boerenmarkt te bereiken, moet je de vaste ingangen in de Stormestraat, de Holstraat en aan het Pand nemen. Alle bezoekers ouder dan 12 jaar moeten verplicht een mondmasker dragen.