Heraanleg verkeersvrije Markt start in november Pieterjan Neirynck

12 oktober 2020

Over een drietal weken start het stadsbestuur met de heraanleg van de Markt. Dat wordt meteen de eerste echte ingreep uit het veelbesproken mobiliteitsplan dat vorige week groen licht kreeg.

Concreet zal een aannemer de bocht aan het Kruidvat opnieuw aanleggen, zodat het verkeer vanuit de Stormestraat afgeleid wordt naar de Stationsstraat. Het is straks niet meer mogelijk om vanuit de Stationsstraat naar de Keukeldam te rijden. “We starten met deze aanpassing, omdat de werken aan winkelcentrum Het Pand begin volgend jaar starten”, legt schepen van Mobiliteit Philip Himpe (CD&V) uit.

De heraanleg komt ook van pas bij de opbouw van de ijspiste, die tussen 4 december en 3 januari op de Markt staat. “De open kant van de ijspiste zal uitkijken op de kant van de dekenale kant, waar we de chalets voor verenigingen zullen neerpoten”, vult schepen van Lokale Economie Kristof Chanterie (CD&V) aan. Aangezien een verkeersvrije Markt daarvoor een must is, start het stadsbestuur de werken dus begin november op.