Heraanleg Tapuitstraat onder spoorwegbrug Peter Lanssens

25 juni 2019

13u10 4 Waregem Er zijn herstelwerken in de Tapuitstraat bezig. Het wegdek onder de spoorbrug en de eerste twintig meter aan de kant van de Desselgemseweg krijgen een nieuwe asfaltlaag.

De aannemer vervangt ook enkele greppels. De werken duren tot eind deze week. Er is tijdens de werken geen verkeer mogelijk in de Tapuitstraat, op een strook tussen de Waterstraat en Desselgemseweg. Ook fietsers en voetgangers kunnen er niet passeren. Er is vanuit de Tapuitstraat een omleiding via de Waterstraat, Renthuisstraat en Expresweg (N382) naar de Desselgemseweg. En vanuit de Desselgemseweg is er een bijkomende omleiding via de Kruiskesstraat en Wetstraat naar de Tapuitstraat.