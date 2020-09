Helpt Elkander en Ten Anker openen 13 nieuwe studio’s voor begeleid wonen Pieterjan Neirynck

25 september 2020

19u29 0 Waregem Over een week nemen dertien mensen hun intrek in een nieuw sociaal woonproject langs de Zuiderlaan, net naast het Jeugdcentrum. De bewoners zijn mensen met een beperking die elk een eigen studio hebben, maar tegelijkertijd een beroep kunnen doen op de nodige begeleiding.

Het gaat om een samenwerking van sociale huisvestingsmaatschappij Helpt Elkander en ondersteuningsdienst voor mensen met een beperking Ten Anker. Het nieuwbouwproject, dat iets meer dan 1,1 miljoen euro kostte, bestaat uit drie gebouwen, met telkens vier kamers en een gemeenschappelijke keuken en living. De oplevering van de woongelegenheden was normaal voorzien voor juni van dit jaar, maar de coronacrisis zorgde voor een korte vertraging. Het stadsbestuur en de Vlaamse Milieumaatschappij stonden in voor de financiering en de aanleg van een nieuw brugje, waarlangs het project toegankelijk is.

Nachtpermanentie

Ten Anker heeft al jaren een aanbod onder de vorm van residentieel wonen met continue aanwezigheid van begeleiding én beschikt daarnaast over 14 appartementen met meer zelfstandigheid. “Dit project biedt de tussenoplossing”, vindt directeur Nicolas Desmet. “De bewoners hebben hun eigen appartement, maar wonen anderzijds met vier in een huis. Omdat alle bewoners tijdens de dag werken of naar de dagbesteding gaan, is de begeleiding vooral ‘s avonds aanwezig.” Ook kunnen ze altijd contact opnemen met het hoofdgebouw iets verderop, waar er nachtpermanentie aanwezig is.

Tijdens de - coronaveilige - officiële opening vrijdagnamiddag onthulde burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) nog het kunstwerk ‘Together’. Dat standbeeld, van de hand van de Taiwanese beeldhouwer Lien-Chin Hou, staat pal naast de nieuwbouw en werd vorig jaar tijdens het internationaal beeldhouwsymposium ‘Van steen tot beeld’ in Waregem gecreëerd.