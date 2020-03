Helena (18) wint award voor ondernemende meisjes van serviceclub Zonta: “Het vrijwilligerswerk is zo fijn. Ik help mensen met een beperking bij het zwemmen, maar zij leren mij ook dingen. Doorzettingsvermogen bijvoorbeeld” Pieterjan Neirynck

16 maart 2020

07u01 3 Waregem De 18-jarige Helena Van Tichelen heeft de ‘Young Women in Public Affairs’-award van serviceclub Zonta Waregem in de wacht gesleept. Ze krijgt de prijs voor haar vrijwilligerswerk bij Somival en haar inzet voor het klimaat. “Ik wou mij eerst niet inschrijven voor de prijs, maar mijn mama heeft me overtuigd. ‘Doe het dan voor Somival’, zei ze.”

Sinds 2015 beloont Zonta Waregem, de lokale afdeling van de internationale serviceclub, een jong meisje met de ‘Young Women in Public Affairs’-award. Om in aanmerking te komen, moet het meisje tussen de 16 en 19 jaar oud zijn en zich onderscheiden door leiderscapaciteiten en sociaal engagement. Dit jaar viel de keuze op Helena Van Tichelen, leerlinge wiskunde-wetenschappen aan de Sint-Paulusschool, campus Hemelvaart. “Eigenlijk wou ik mij niet inschrijven voor de award. Ik heb al eens de ‘Lions Young Ambassador’-prijs gewonnen, dus ik wou nu ook niet overdrijven. Maar een leerkracht en mijn mama hebben mij overtuigd. Ik moest het doen voor Somival, zeiden ze”, vertelt Helena.

Zwembegeleiding

Helena krijgt de award dus voor haar engagement bij Somival, een vereniging die zich inzet voor sport en ontspanning voor mensen met een beperking. “Helena maakte tijdens een vormselactiviteit op haar twaalfde kennis met Somival. Ze was onder de indruk van de vrijwilligers, maar was te jong om het zelf te doen Ze bleef aandringen en sindsdien helpt ze elke zaterdagvoormiddag bij de zwembegeleiding”, motiveert de jury de keuze voor Helena. “Het vrijwilligerswerk is zo fijn. Ik help hen bij het zwemmen, maar zij leren mij ook dingen. Doorzettingsvermogen bijvoorbeeld, of hoe je omgaat met een tegenslag”, reageert Helena.

Spijbelen voor het klimaat werkt niet. Dat heb ik vorig jaar geleerd tijdens de klimaatmarsen. Helena Van Tichelen

Een ander aspect is Helena’s inzet voor het milieu en het klimaat. “Ik ben al sinds kleins af aan geïnteresseerd in de klimaatproblematiek. Het fascineert mij omdat er zoveel onduidelijke informatie over bestaat”, vertelt Helena, die volgend jaar de studie bio-ingenieur zal aanvatten. “Vorig jaar heb ik zeven keer deelgenomen aan de klimaatmarsen in Brussel, maar nu heb ik ingezien dat spijbelen niet werkt. Nu richt ik mij liever op lokale acties”, gaat ze verder. Zo geeft Helena lezingen over het klimaat en gaat ze regelmatig bermen opruimen.

Goede doelen steunen

Aan de award hangt overigens ook een geldprijs vast. Die bedraagt 500 euro. “Ik wil dat geld verdelen onder drie goede doelen. Eerst en vooral zal ik uiteraard Somival sponsoren, maar ook zuster Jeanne Devos krijgt sowieso steun. Komende paasvakantie ga ik normaal naar haar klooster in ons land, maar door de coronacrisis is het nog niet duidelijk of dat kan doorgaan. Ze mag geen risico op besmetting lopen”, besluit Helena, die nog een derde goed doel zoekt. Waarschijnlijk wordt het iets rond vrijwilligers of klimaat.