Hedendaags concert en filmvertoning voor 900ste verjaardag Sint-Amanduskerk Redactie

05 oktober 2019

23u56 0

Dit weekend wordt de 900ste verjaardag gevierd van de Sint-Amanduskerk in Waregem. Gisteren vrijdag werd gestart met een klassiek concert, vandaag zaterdag was er een optreden van de Waregemse band Kneus, en een filmvertoning van The Greatest Showman, en morgen zondag is er de feestelijke eucharistieviering. “We wilden de 900ste verjaardag van onze kerk niet zomaar laten passeren”, zeggen Thijs Vanryckeghem van de parochieraad en koster Brecht Crabels. “Er gaan nu en dan wel eens klassieke concerten door in onze kerk, maar een hedendaags concert en een filmvertoning, die hadden we hier nog nooit. Met ons feestweekend willen we zoveel mogelijk mensen bereiken, ook mensen die anders minder vlot tot in onze kerk komen, en gelukkig hebben we een moderne deken die ons daarin volgt. Zolang alles maar met respect voor de kerk gebeurt…” “Ik ben blij dat zoveel jonge mensen enthousiast zijn om hier van alles op poten te zetten “, zegt deken Henk Loridon. “We willen inderdaad een ruim publiek aanspreken, en zowel jong als oud naar onze kerk lokken, en daar zijn ze wel in geslaagd.” Joke Dewaele uit Ninove, Celine Fockedeyn uit Dentergem en Vicky D’heygers uit Waregem waren alvast van de partij. “Een vleugje cultuur opsnuiven, dat is altijd een goed idee. En in een setting als deze: het is eens iets anders.”