Happy Padel Waregem viert derde verjaardag met gratis initiatie voor elke bubbel Pieterjan Neirynck

19 mei 2020

11u18 0 Waregem Wie uitgekeken is op wandelen en fietsen, kan zich komende donderdag in het WaregemSportCenter laten onderdompelen in de wondere wereld van padel. De Waregemse padelclub blaast drie kaarsjes uit en viert die verjaardag met gratis initiatiesessies voor gezinnen of vaste bubbels.

Padel is een hippe variant van tennis waarbij je twee tegen twee speelt in een glazen kooi. Sinds 2017 kan je de sport beoefenen in het WaregemSportCenter. Happy Padel Waregem wil die derde verjaardag niet onopgemerkt laten passeren. “Er staat geen feestje gepland, maar we vieren onze verjaardag wel door het grote publiek op een veilige, gestructureerde manier uit te nodigen”, vertelt voorzitter Kris Dobbelaere. “Op Hemelvaart kan je met je eigen bubbel komen spelen. Dat wil zeggen dat je met vier leden van hetzelfde gezin of vier vaste personen komt spelen. Wij zorgen voor een begeleider en coach.”

Grote interesse

Voor het eerst in lange tijd konden de leden van Happy Padel Waregem vorige week weer genieten van een wedstrijdje, hetzij een-op-een. “Nu is het opnieuw mogelijk om in dubbelspel te spelen, zoals het hoort. Er gelden nog steeds veiligheidsvoorschriften, maar er is nu opnieuw licht aan het einde van de tunnel”, klinkt het. Wie donderdag ook wil proeven van padel, kan inschrijven via Facebook of op padel@waregemsportcenter.be. Een initiatie duurt 1 uur. Aarzel niet te lang, want de interesse is groot. De helft van de voorziene sessies is nu al volgeboekt.