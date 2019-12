Haalt Der Tiroler Belgisch record? “Ruim 1.000 Jägerbombs dominogewijs laten vallen” Peter Lanssens

05 december 2019

17u14 6 Waregem Wie op vrijdag 6 december om 21 uur iets uniek wil zien en wel een pittig drankje lust, zakt naar après-skihut Der Tiroler in de Flanders-Fieldweg 54 in Waregem af. Daar wordt op de parking een poging ondernomen om een Belgisch record te scoren door ruim 1.000 Jägerbombs dominogewijs te laten vallen.

Een Jägerbomb is een glas gevuld met Red Bull en (daarbovenop) een shotje Jägermeister. Studentenclubs in onder meer Leuven organiseerden eerder al een ‘Jägerbomb-dominotrein’. Maar dat was toen met enkele honderden glazen. In Der Tiroler willen ze meteen de kaap van duizend halen en laten ze alles officieel vastleggen door een deurwaarder. Na afloop worden de Jägerbombs aan 1 euro uitgedeeld aan de toeschouwers, gevolgd door een afterparty met nog veel meer Jägerbombs. Om de recordpoging extra glans te geven, zetten de uitbaters van Der Tiroler influencers Jamie-Lee Six en Elodie Gabias in.