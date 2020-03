Haal je maaltijden af of laat ze thuis bezorgen: ontdek hier de initiatieven uit Waregem Pieterjan Neirynck

16 maart 2020

17u07 24 Waregem Door de verplichte sluiting tot 3 april toont de horeca zich in deze coronatijden van zijn creatiefste kant. Wij helpen graag een handje om de takeaway- en deliverymogelijkheden in uw gemeente onder uw aandacht te brengen. Zelf nog een goeie tip: stuur ons een mailtje naar leie@hln.be.

Escabeche

Tapasrestaurant Escabeche uit de Stationsstraat biedt een wekelijks wisselend deelmenu aan, dat bestaat uit twee koude en drie warme gerechten. Er komt handleiding bij hoe je alles thuis kan opwarmen en afwerken. Bestellen kan via 056 32 86 97 of via escabeche@telenet.be, maar wel minimum twee dagen op voorhand. Afhalen kan elke dag tussen 17 en 19 uur, behalve op maandag. Op zondag tussen 10 en 11 uur.

De Koetsier

Dit restaurant uit de Marcel Windelsstraat 14 in Waregem voorziet een hele reeks gerechten. Er is elke middag, behalve op dinsdag en zondag, keuze uit één dagschotel en vier andere gerechten. Zo’n dagschotel kost 11 euro met soep, en 10 euro zonder soep. Bestellen kan via 056 60 50 63 of via Facebook.

D’Okkernote

Barbecuerestaurant D’Okkernote uit de Kruishoutemseweg 84 in Waregem zorgt voor afhaalmaaltijden. Concreet kan je ribbetjes, varkenswangetjes, vol-au-vent, rundstong of varkenshaasje bestellen aan 11 euro per persoon. Bestellen kan via 056 61 00 11 of via Facebook.

Moeder Jeanne

Het restaurant uit de Stationsstraat schakelt volledig over op maaltijden om af te halen. De bestelling kan telefonisch geplaatst worden tot 9.30 uur op de dag zelf, via 056 60 28 90.

Robuust

Restaurant Robuust uit de Wortegemseweg 115 in Waregem biedt een wekelijks variërend menu aan, dat afgehaald kan worden. Dat kan van maandag tot vrijdag, bestellen kan via 056 61 64 74 of 0479 56 31 43.



Improviste by David Selen

Het gastronomisch restaurant van David Selen, gelegen op de Hippodroom van Waregem, heeft zijn traiteurdienst opnieuw opgestart. Ook koken aan huis is een optie. Bestellen en meer informatie via 0472 10 31 31.

Foodbar Steve’n

De foodbar aan het station van Waregem blijft gewoon open, maar heeft “de stoelen en tafeltjes in quarantaine geplaatst”. Afhalen is elke dag mogelijk van 9 uur tot 14 uur, er worden ook leveringen verzorgd bij bedrijven. Bestellen kan online via https://www.ordeo.be/foodbarsteven of telefonisch via 056 19 21 92.

‘t Karakter

Broodjeszaak ‘t Karakter uit de Deerlijkseweg 90 in Nieuwenhove houdt de normale openingsuren aan en voorziet enkel afhaling. Er wordt wel gevraagd om zoveel mogelijk met Bancontact of Payconiq te betalen.

‘t Graantje

De broodjesbar op de Kortrijkseweg 62 in Beveren-Leie zorgt voor afhaling, ook tijdens het weekend. Er wordt wel gevraagd om zoveel mogelijk telefonisch te bestellen. Dat kan via 0472 66 06 41.

Mellon

Lunchbar Mellon uit Het Pand in Waregem gaat volledig voor afhaling, ‘s middags en ‘s avonds. Telefonisch bestellen kan via 0495 80 03 78.

‘t Waregems Friethuis

Deze frituur uit de Stationsstraat in Waregem blijft open, maar er kan dus enkel afgehaald worden. Ook online bestellen is mogelijk. Meer informatie op https://www.twaregemsfriethuis.be/ of via 0498 27 61 29.

‘t Frietbakkerke

De Desselgemse frituur uit de Liebaardstraat houdt de gewone openingsuren aan, maar ook hier is enkel afhaling mogelijk.

Duwo Snack

Deze frituur op Desselgem-Dries schakelt eveneens over op afhaling. Er is plaats voorzien om veilige afstand te houden bij het aanschuiven en er wordt gevraagd om niet meer cash te betalen. Telefonisch bestellen is mogelijk via 0494 10 53 21.

Frituur Plaza

De frituur langs de Vichteweg 33 voorziet extra plaats om aan te schuiven. Bestellen kan hier via 0476 62 66 12 of via info@frietmobiel.vercaemst.be. Je kan ook een tijdstip doorgeven waarop de frietjes afgehaald zullen worden.

Frituur ‘t Gaverke

Deze frituur uit de Zeswegenstraat 125 biedt ‘s middags en ‘s avonds afhaling aan.

Frituur ‘t Perron

De frituur aan het station van Waregem zorgt ‘s middags voor afhaling, en ‘s avonds is er ook levering aan huis mogelijk. Bestellen kan via 056 70 50 02.

Frituur - Hamburgerhuis De 6 Wegen

Deze frituur in de Zeswegenstraat, aan het kruispunt met de Westerlaan, zet in op afhaal en thuislevering. Bestellen is het eenvoudigst via www.de6wegen.be