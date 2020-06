Haal eens je diploma op in het Regenboogstadion, uit handen van een Essevee-speler Pieterjan Neirynck

26 juni 2020

19u46 26 Waregem In het Regenboogstadion in Waregem, thuisbasis van eersteklasser SV Zulte Waregem, stond er vrijdagavond voor één keer geen voetbalmatch op het programma. Wel werden de laatstejaars van de vijf stedelijke basisscholen onthaald voor hun plechtige proclamatie. En dat leverde best wel unieke beelden op.

In normale omstandigheden mogen de zesdejaars van de stedelijke basisscholen Guido Gezelle, Torenhof, Desselgem, Beveren-Leie en Sint-Eloois-Vijve hun diploma ophalen in de Raadzaal van het stadhuis. Maar in coronatijden kan dat niet op een veilige manier, waardoor de scholengemeenschap ervoor koos om eenmalig uit te wijken. “Het Regenboogstadion is ruim genoeg om de nodige afstand te garanderen en Zulte Waregem was bereid om ons te ontvangen”, vertelt schepen van Onderwijs Jo Neirynck (CD&V). De vrije basisscholen hadden ook de mogelijkheid om mee te doen, maar zij verkozen om afzonderlijke plechtigheden te organiseren.

Supporterssjaal

Om 19 uur werden de 71 leerlingen van de basisscholen uit de deelgemeenten ontvangen op de grasmat. Een uurtje later mochten de 79 gediplomeerden uit de centrumscholen hun getuigschrift komen ophalen. Maar het bleef niet bij een diploma alleen. De stad en Essevee Business Club deden iedereen een goodiebag cadeau en SV Zulte Waregem zorgde voor een bijkomende verrassing. Hoewel hij niet meteen van pas kwam bij deze tropische temperaturen, kreeg elke leerling een Essevee-sjaal uit handen van een speler.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.