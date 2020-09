Haagbrand langs wandelpad zorgt ook voor schade aan twee woningen LSI

20 september 2020

09u28

Bron: LSI 6

Langs het Wijwaterputpad in Desselgem (Waregem) is zaterdagavond een haag in brand gevlogen. De vlammen en hitte zorgden ook voor schade aan twee woningen langs het pad. Mogelijk zorgde een weggegooide sigaret voor het vuur.

Iets over 22u vloog de haag langs het wandel- en fietspad tussen de Meierie en de Pompoenstraat in brand. In de kurkdroge haag vonden de vlammen een gretige prooi. De hitte bedreigde zowel de woning aan de linker- als aan de rechterkant. De brandweer van de zone Fluvia was snel ter plaatse en kon verdere schade vermijden. De twee woningen liepen toch wat averij op. Door de hitte sprong een raam en smolten dakgoten en rolluiken. Omdat er wat rook één van de woningen was binnengedrongen, was ook een goede ventilatie nodig. Hoe de brand precies is ontstaan, is onduidelijk. Mogelijk gooide een achteloze fietser of voetganger bij zijn/haar passage langs het pad een sigaret achteloos weg. De droogte van de afgelopen weken deed de rest.