Grote Heerweg in Beveren-Leie maand afgesloten voor doorgaand verkeer Pieterjan Neirynck

25 februari 2020

22u31 1

Nog tot en met 23 maart zijn er werken in de Grote Heerweg in Beveren-Leie. Ter hoogte van huisnummer 77 is de weg onderbroken voor doorgaand verkeer. Een aannemer breekt er de rijweg open voor de aanleg van de hoofdriolering in de nabijgelegen verkaveling Sint-Janspark. Het verkeer moet een omleiding volgen via de Sint-Jansstraat, Kleine Heerweg en Tomberg.