Groep Huyzentruyt sluit alle 500 bouwwerven in België: “Drastische maatregelen nodig om coronavirus in te dammen” Pieterjan Neirynck

18 maart 2020

20u59 20 Waregem Projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt uit Beveren-Leie sluit met onmiddellijke ingang al zijn werven in heel België. In totaal gaat het om 500 bouwprojecten. De arbeiders vallen terug op het stelsel van tijdelijke werkloosheid, alle bedienden werken thuis. “We willen geen risico meer nemen met de gezondheid. Als we het coronavirus snel onder controle willen krijgen, zijn drastische maatregelen nodig.”

De overgrote meerderheid van de werven bevindt zich in Oost- en West-Vlaanderen. In principe mogen bouwbedrijven hun activiteiten verderzetten als de werknemers voortdurend 1,5 meter afstand houden van elkaar. “Maar dat principe van social distancing is moeilijk te garanderen op de werven”, zegt Thomas Van Poucke (32), CEO van Groep Huyzentruyt. “Eerst wilden we de onderaannemers zelf laten beslissen, maar we nemen geen risico en grijpen nu als bouwheer in. Hoe ingrijpender de maatregelen op korte termijn, hoe sneller we het tij kunnen keren.” De maatregel geldt al zeker tot 5 april en treft ruim 700 mensen, zowel eigen personeelsleden als arbeiders van onderaannemers.

“Verantwoordelijkheid nemen”

Volgens de Bouwunie legden de ordediensten dinsdag al verschillende bouwwerven stil, omdat de regels nogal onduidelijk zijn. De topman van Groep Huyzentruyt wil daarom geen risico nemen. “Ik heb geen weet van werven van ons waar de politie langskwam, maar ik wil er ook niet op wachten. We nemen zelf onze verantwoordelijkheid”, zegt hij. “Bovendien merken we dat de aanlevering van grondstoffen aan het verminderen is. Het is al niet evident meer om beton te krijgen.”

Ik vrees voor kleine onderaannemers die over de kop dreigen te gaan. Thomas Van Poucke, CEO Groep Huyzentruyt

De beslissing is uiteraard niet zonder gevolgen. Groep Huyzentruyt ziet de geplande opleveringsdata verschuiven, om nog maar te zwijgen over de financiële aderlating. “Zeer veel bouwbedrijven zijn afhankelijk van opleveringen. Het is nog koffiedik kijken hoe zwaar de gevolgen zullen zijn, maar geloof mij, ze zullen niet te overzien zijn binnen de sector. Ons bedrijf heeft een buffer om deze periode op te vangen. Ik vrees eerder voor kleine (onder)aannemers die over de kop dreigen te gaan”, stelt Van Poucke.

40 mondmaskers

Ook na deze coronacrisis zullen de gevolgen nog lang voelbaar zijn, meent het West-Vlaamse bedrijf. “Het zal niet evident worden om alle werven herop te starten. Iedereen zal alle materialen tegelijkertijd nodig hebben. Het is dus wel zeker dat we onze plannen en doelstellingen voor 2020 en de volgende jaren zullen moeten bijsturen. Alleen is dat op dit moment niet belangrijk. Nu zijn er drastische maatregelen nodig om ieders welzijn te garanderen”, aldus Thomas Van Poucke. Nog dit: de projectontwikkelaar heeft zijn laatste voorraad mondmaskers, zo’n 40 in totaal, aan het AZ Groeninge in Kortrijk bezorgd.