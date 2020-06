Groep Huyzentruyt doneert 28.000 euro aan SOS Kinderdorpen Pieterjan Neirynck

10 juni 2020

18u54 0 Waregem Al voor het tweede jaar op rij doneert de Waregemse projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt een cheque een SOS Kinderdorpen. Deze keer gaat het om een bedrag van 28.000 euro voor Hejmo, een familiaal opvangtehuis van SOS Kinderdorpen in Leuven.

Groep Huyzentruyt schenkt 80 euro per opgeleverde woonunit aan SOS Kinderdorpen. Met 350 afgewerkte woningen en appartementen in 2019 levert dit een cheque van 28.000 euro op voor SOS Kinderdorpen. “Waarom? We willen niet alleen een thuis creëren voor onze klanten, maar ook voor zij die zich geen thuis kunnen veroorloven of in een penibele situatie terechtkomen. Uiteraard kunnen we niet iedereen helpen, maar de donaties vinden wij een mooie start en zijn voor de organisatie van onmetelijk belang”, klinkt het.

Broer en zus samen

Bij SOS Kinderdorpen reageren ze opgetogen met de steun. Sinds 2015 zet de organisatie zich in voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. In Leuven werd daarom familiaal opvangtehuis Hejmo opgericht. “Daar krijgen negen kinderen en jongeren tussen acht en achttien jaar een warme thuis. We willen verdere breuken in familierelaties absoluut vermijden en daarom focussen we op kinderen die hier samen met een broer of een zus toekwamen”, zegt Michael De Leener van SOS Kinderdorpen.