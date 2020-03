Groene kabouters duiken op in Regenboogstadion: “Vrijwilligerwerk onder de aandacht brengen” CM Zuid-West-Vlaanderen zet vrijwilligers op de voorgrond Pieterjan Neirynck Peter Lanssens

02 maart 2020

06u01 4 Waregem Opvallend beeld tijdens de derby tussen SV Zulte Waregem en KV Kortrijk zaterdagavond. Langs het veld stonden verschillende groene kabouters opgesteld. Reden? De start van een nieuwe campagne van ziekenfonds CM, naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger. “Vrijwilligers zijn zoals kaboutertjes. Ze verrichten veel werk, maar het komt helaas te weinig in beeld”, klinkt het.

Nog de hele week zullen de 100 groene kabouters opduiken in de ruime regio van Zuid-West-Vlaanderen. Niet toevallig maakten ze voor het eerst hun opwachting tijdens de zogenaamde ‘Vlasico’ aan de Gaverbeek. “We trappen de actie niet zomaar op een voetbalveld af”, vertelt CM-vrijwilligerscoördinator Veerle Degroote. “In het voetbal, zoals in andere sporten, wordt er veel gerekend op vrijwilligers. Ze zijn bijvoorbeeld steward, verzorgen het terrein, wassen de truitjes, houden de kantine open, regelen bussen voor supporters, en ga zo maar door.”

Vrijwilligerswerk is dus niet weg te denken uit het dagelijkse leven. Dat wil CM met deze actie aantonen. “Toch komt zoiets weinig in beeld. We denken te vaak dat de kaboutertjes ervoor zorgen dat alles op wieltjes loopt. Vrijwilligers zijn dikwijls de kabouters achter de schermen”, stelt ze. En die ‘kabouters’ zijn talrijk aanwezig in de regio. Alleen al binnen CM Zuid-West-Vlaanderen zijn er meer dan 4.500 vrijwilligers actief. “Dat zijn mooie cijfers. Vrijwilligers voelen zich gezonder en leven langer. Het heeft een grote impact op de samenleving en is goed voor ieders gezondheid”, aldus Degroote.

Ook de komende dagen kan je de groene CM-kabouters nog op verschillende plaatsen aantreffen. Zo zullen ze onder meer opduiken aan cultuurcentrum Het Perron in Ieper, in de Kortrijkse campus van hogeschool Vives, in AZ Groeninge in Kortrijk en tijdens een bloedzamelactie van het Rode Kruis. Afsluiten doen ze vrijdag aan de CM-hoofdzetel in Kortrijk.