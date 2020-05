Groen wil Waregemse speelpleintjes heropenen: “Zeker met een zonnig lang weekend in het verschiet” Pieterjan Neirynck

20 mei 2020

15u26 1 Waregem Groen Waregem vraagt aan het stadsbestuur om de kleinere buurtspeeltuinen in de stad opnieuw te openen voor kinderen uit de buurt. “Het verbod geldt uit schrik voor samenscholingen van ouders. Laat ons alstublieft rekenen op het gezond verstand van de burgers”, stelt voorzitter Simon Wemel.

“Voor kinderen zonder tuin is zoiets van groot belang. Zeker nu we een lang en zonnig weekend in het verschiet hebben”, betoogt de lokale voorzitter, die aanvult dat een occasionele politiecontrole daarbij aangeraden is. Groen wijst op gelijkaardige beslissingen in andere gemeenten. Na Antwerpen koos ook Tienen ervoor om kleinere buurtspeeltuintjes te heropenen, zodat kinderen uit de buurt even kunnen ontspannen. De stad Antwerpen keerde intussen wel al op haar stappen terug, omdat er op een bepaald speeltuintje bijna 80 mensen aanwezig waren. “Een inschattingsfout”, gaf burgemeester Bart De Wever (N-VA) nadien toe.

Pretpakketten

Bevoegd schepen voor Jeugd Jo Neirynck (CD&V) laat weten dat zo’n versoepeling voorlopig niet aan de orde is. “Zo snel als toegelaten door de federale maatregelen zullen we de buurtspeelpleintjes terug openen. Momenteel zijn de richtlijnen absoluut niet eenduidig en makkelijk toepasbaar”, zegt hij. De schepen stipt aan dat het skatepark aan het Jeugdcentrum - zoals toegelaten door de overheid - geopend is en wijst op het bestaan van de pretpakketjes, specifiek voor kwetsbare gezinnen. “Daarnaast bieden we op de stadswebsite ook bijvoorbeeld nog wandelfotozoektochten voor kinderen aan.”