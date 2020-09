Groen vraagt met straattekeningen aandacht voor veilige schoolomgevingen Pieterjan Neirynck

21 september 2020

Afgelopen weekend heeft Groen Waregem op verschillende plaatsen in Waregem en de deelgemeenten een straattekening aangebracht om aandacht te vragen voor veilige schoolomgevingen. De actie komt er naar aanleiding van Autovrije Zondag en het tragische verkeersongeval dat de 12-jarige Kato uit Zwevegem het leven kostte.

Het overlijden van de 12-jarige Kato, die afgelopen vrijdag onder een vrachtwagen belandde die haar inhaalde, maakt veel reacties los. Niet enkel in Zwevegem, maar ook in Waregem komt het belang van een veilige schoolomgeving opnieuw op het voorplan. “Het fietsongeval laat niemand onberoerd. Ook in Waregem kunnen ouders hun schoolgaande kinderen niet met een gerust hart laten vertrekken. Ik hoop dat het stadsbestuur geen jonge verkeersdode nodig heeft vooraleer ze in actie schiet”, zegt Groen-voorzitter Simon Wemel.

De oppositiepartij hekelt het verkeersbeleid van de afgelopen jaren en noemt het nieuwe mobiliteitsplan nu al een gemiste kans. Tijdens de volgende gemeenteraad staat de goedkeuring van dat plan op de agenda. “Bij elke heraanleg vergeet men veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. De bestaande fietsstraten zetten fiets en auto meer tegen elkaar op dan dat ze deze met elkaar verzoenen. Wij pleiten voor schoolomgevingen die op piekmomenten grotendeels autovrij gemaakt worden”, klinkt het.

De straattekening met als titel ‘Fiets in Galop’ - een knipoog naar het logo en de slagzin van de stad - is een ontwerp van Quentin Duquesne, een jonge Anzegemse illustrator. Onder meer in de Koning Albertstraat in Beveren-Leie, de Liebaardstraat in Desselgem, de Koekoekstraat in Sint-Eloois-Vijve, de Holstraat in Waregem en aan de Kunstacademie in Olmstraat is de cartoon te zien.