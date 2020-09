Grieks restaurant Zorba staat te koop: “Na 44 jaar is het tijd voor pensioen” Pieterjan Neirynck

04 september 2020

17u37 0 Waregem Na drie decennia valt het doek over ‘Zorba bij Corais’ uit de Stationsstraat. Zaakvoerder Corais Hadjiyannis gaat op zoek naar overnemers voor zijn bloeiend Grieks restaurant, om daarna van een welverdiend pensioen te genieten. “Ik wil meer tijd vrijmaken voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen”, vertelt de flamboyante horecaman.

Hoewel zaakvoerder Corais Hadjiyannis (69) zijn Waregemse zaak al sinds 1987 uitbaat, loopt zijn horeca-ervaring eigenlijk nog verder terug. “Ik ben al 44 jaar actief in Griekse restaurants. Vergeet niet dat die in de beginjaren ook gekend stonden als ‘nachtrestaurants’. Al die jaren kruipen dus in de kleren, met enkele medische kwaaltjes tot gevolg. Bovendien wil ik mijn familie wat vaker zien”, vertelt Corais. Hij verhuisde al op 13-jarige leeftijd van Athene naar België en komt amper nog in Griekenland. “Familie heb ik er praktisch niet meer”, vervolgt hij. “Mijn drie kinderen en zeven kleinkinderen wonen hier en verdienen nu wat extra tijd.”

Compagnon de route

Liefhebbers van het bekende restaurant hoeven nog niet meteen te panikeren. “Mijn zaak blijft open tot er overnemers gevonden zijn. Mijn kok Theo en ikzelf blijven nog wel een tijdje bezig”, zegt Corais, die zich lovend toont over zijn ‘compagnon de route’, die eveneens al 44 jaar meedraait. “Hij stapte met mij in de horeca toen ik in 1976 mijn Griekse restaurant in Roeselare opende, en is me altijd blijven volgen. Ik ben hem onwaarschijnlijk dankbaar voor zijn trouwe dienst.” Wie interesse heeft om het levenswerk van Corais voort te zetten, kan altijd een kijkje nemen op de website van Vastgoed Abbimmo.