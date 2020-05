Gouden tijden voor automatenshop: “Ik hield mijn hart vast bij het begin van de crisis. Onterecht, blijkt nu” Pieterjan Neirynck

21 mei 2020

15u58 9 Waregem De automatenshop van Desselgemnaar Steven Seynaeve draait als nooit tevoren. Terwijl de verkoop bij de start van de coronacrisis plotseling in elkaar zakte, mag hij nu een omzetstijging van 30 procent noteren. “Ik had even een schrik te pakken, want dit was toch een fikse investering”, vertelt Steven.

Het is intussen bijna een jaar geleden dat Steven (47) een eerste automaat installeerde in de Nieuwstraat in Desselgem. Naast drankjes en brood verkoopt de buschauffeur bij De Lijn er bereide gerechten van de Deerlijkse slagerij Soetaert, verse zalm van Salmo Salar uit de Hooistraat en escargots van Escargots Des Flandres uit de Kwadestraat.

De automatenshop werd onmiddellijk een succes, al dreigde de coronacrisis daar een streep door te trekken. “Halverwege maart zag ik de verkoop met de helft halveren. Waarschijnlijk zaten angst voor het coronavirus en het hamstergedrag in de supermarkten daar voor iets tussen”, vertelt hij.

Sla geen babbeltje

Intussen is de trend helemaal omgeslagen. Meer en meer Desselgemnaars vinden hun weg naar de automaten. Ook dat houdt risico’s in. “De jongste tijd merkte ik dat mensen die iets komen kopen soms wat blijven hangen en een babbeltje slaan met andere klanten. Daarom heb ik nu een bordje opgehangen met de vraag om niets ter plaatse te consumeren en na de aankoop te vertrekken”, zegt Steven, die nog enkele andere voorzorgsmaatregelen genomen heeft. Zo desinfecteert hij de automaten enkele keren per dag en draagt hij handschoenen om de producten aan te vullen. “Tot slot moedig ik het aan om contactloos te betalen”, stelt hij.