Golf.be-oprichter Germain Van Kwikenborne (72) overleden Pieterjan Neirynck

26 mei 2020

22u48 0 Waregem In Waregem is zondagavond Germain Van Kwikenborne onverwacht overleden op 72-jarige leeftijd. Hij was de oprichter van de website Golf.be en gewezen zaakvoerder van ISP, een groothandel in onderdelen van huishoudtoestellen.

Eind de jaren ‘80 riep Germain een gespecialiseerde golfwebsite in het leven, één van de allereerste internetsites. Onder de naam Golf.be ontwikkelde hij voor elke Belgische golfclub een eigen website. Tegenwoordig is de internetsite uitgegroeid tot een online gemeenschap. “We herinneren Germain als een bijzonder intelligent persoon. Talloze uitvindingen en technische realisaties staan op zijn naam”, staat er te lezen op de website. “Met Germain verliest Golf.be nu zijn geestelijke vader, maar golf in België en alle Belgische golfers zullen nog lang van zijn initiatief kunnen genieten.” Germain Van Kwikenborne laat een echtgenote (Imelda Van Ooteghem), twee kinderen (Jo en Sophie) en twee kleinkinderen (Arthur en Helena) achter.