God is geen dj: Michiel Cnudde speelt set in ... Waregemse kerk Pieterjan Neirynck

15 mei 2020

15u44 32 Waregem Al enkele weken zorgt dj Michiel Cnudde voor muzikaal amusement in coronatijden. Maar de online dj-set van vrijdagavond belooft toch memorabel te worden, want die gaat door in ... de Sint-Amandus-en-Blasiuskerk op de Markt van Waregem. “Sing Hallelujah? Neen, dat nummer ga ik niet draaien”, lacht de Deerlijkenaar.

Alles begon half maart met een online kinderfuif die Michiel voor de allerjongsten organiseerde. “Op zich al een succes”, vertelt de dj, die ook zaakvoerder van elektrozaak Mcnudde is. “Daarna kwam de vraag van de ouders om ook eens een dj-set voor volwassenen te spelen. Dat deed ik op Facebook en sindsdien bleven we dat doen. Week na week zagen we het publiek groeien. Eén van de laatste sets heeft in totaal 30.000 views.” Terwijl de vorige livestreams doorgingen in een lege discotheek of Cnuddes tuin, is er nu wel voor een heel speciale locatie gekozen. “Het is een idee van een vriend. ‘Probeer het in een kerk, maar dat gaat je niet lukken’, zei hij.”

House of God

En toch. Michiel trok naar burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V), die hem in contact bracht met deken Henk Laridon. Gecharmeerd door het idee legde hij het voor aan de kerkfabriek, die instemde. Ook politiezone Mira werd op de hoogte gebracht, om pijnlijke taferelen te vermijden. “Zo kreeg ik van alle betrokken partijen de zegen, om in thema te blijven”, glimlacht Michiel. “Of ik mijn nummers ga aanpassen aan de setting? Neen, dat is niet de bedoeling. Hoewel ik wil starten met ‘House of God’, zal ik mijn set niet volproppen met ‘God-gerichte’ platen. Het mag niet té zijn. De muziek moet iedereen aanspreken.”

Creatieve bezigheden willen we aanmoedigen. Maar we zullen dit niet iedere week toestaan. Deken Henk Laridon

Niet elke week

Dat het altaar van de dekenale kerk even moet wijken voor een verzameling mengpanelen en aangepaste verlichting vinden deken Henk Laridon en koster Brecht Crabeels geen enkel probleem. “In de Bijbel staat ‘zingt en danst voor de Heer’, dus dat moet kunnen”, stelt Brecht. “De kerk moedigt mensen aan om hun talenten te gebruiken. Michiel is creatief, heeft muzikaal talent en dat moeten we stimuleren”, stelt de deken het filosofisch. “Waarmee we natuurlijk niet zeggen dat we zoiets elke week zullen toestaan.” Met online eucharistievieringen toont de Waregemse kerkfabriek zich zelf ook bijzonder actief op internet. “We bereiken zo heel wat gelovigen. Soms zelfs tot 10.000 kijkers”, vertrouwt Laridon ons toe.

De dj-set kan je vanaf 20 uur volgen op de Facebookpagina ‘Retro Empire Belgium’ en de pagina van Michiel Cnudde zelf. Nadien kan je daar ook alles herbeluisteren.