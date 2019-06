Glurende ex-uitbater Bananas trekt toch

zelf naar rechter LSI

24 juni 2019

15u44

Bron: LSI 0 Waregem De 53-jarige ex-uitbater van danscafé Bananas uit Waregem die klanten in de toiletten met cameraatjes bespioneerde en op 12 juni verstek liet gaan voor zijn proces in Kortrijk, zal woensdag toch met een advocaat voor de rechter verschijnen.

Normaal zou Christophe B. die dag zijn vonnis bij verstek te horen krijgen maar hij vroeg en kreeg een heropening van de debatten om zich samen met een advocaat toch voor de rechter te kunnen verantwoorden. Zijn afwezigheid op het proces op 12 juni en vermeende vlucht naar Amerika had kwaad bloed gezet bij de 18 slachtoffers die zich burgerlijke partij gesteld hadden. “Degoutant en schofferend voor ons”, klonk het toen.

De politie vond bij een huiszoeking op de computer van Christophe B. meer dan 700 filmpjes van klanten die hij in zijn café in het toilet bespiedde. Hij maakte daarvoor minuscule gaatjes en stopte er een cameraatje in. De opgenomen beelden bewaarde hij zorgvuldig en rangschikte ze netjes in mapjes met namen als ‘slipje’ of ‘decolleté’. Daarnaast vonden de speurders ook nog een collectie kinderporno. De openbare aanklager eiste een celstraf van 40 maanden en een boete van 8.000 euro. Toen alles aan het licht kwam, vloog B. al twee maanden in voorhechtenis.