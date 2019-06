Glurende ex-cafébaas Bananas riskeert 40 maanden en stuurt kat naar rechtbank “Dit is schaamteloos, hij zit met zijn vriendin in Amerika” Alexander Haezebrouck

12 juni 2019

14u35 0 Waregem De ex-cafébaas van het populaire danscafé Bananas in Waregem stuurde vanmorgen zijn kat naar de rechtbank. Hij moest zich verantwoorden voor honderden filmpjes van vrouwen op de toiletten van het café en tienduizenden filmpjes met kinderporno. “Ik heb geweend als een klein kind toen ik de beelden bij de politie zag”, klonk het emotioneel bij een slachtoffer.

“Dat iemand die je redelijk goed kende omdat je daar elk weekend tot twee keer ging feesten, zoiets kan doen begrijpen we nog altijd niet”, vertelden enkele slachtoffers vanmorgen aan de rechter. “De beelden waren ook echt volledig in close-up opgenomen waardoor je alle details heel goed kon zien. Nooit zijn we nog op ons gemak in een openbaar toilet, zelfs in een kleedhokje in een winkel kijken we eerst rondom ons om te zien of er geen camera’s hangen. En dan te weten dat zo’n walgelijk persoon naar ons heeft zitten kijken, dat is nog steeds moeilijk.” In totaal stelden zich vanmorgen 18 jongevrouwen burgerlijke partij tegen de man. Christophe B. zelf daagde helemaal niet op zijn proces op, er was ook geen advocaat om hem te vertegenwoordigen. “Hij zit met zijn vriendin in Amerika en heeft geen enkel schuldbesef”, zegt advocaat Thomas Vandemeulebroucke. “Zijn hele houding in het dossier is ronduit schandalig. Tijdens de raadkamer vroeg hij zelfs om een opschorting van straf te krijgen zodat er niets op zijn strafblad zou komen. Tijdens zijn eerste verhoor ontkende hij zelfs nog alles. De camera’s zouden er zogezegd gehangen hebben om te controleren of er niet werd gerookt in de toiletten. Dit is een seksueel roofdier en hij moet uit de maatschappij worden gehaald.” Tussen de filmpjes van de jongevrouwen zaten ook filmpjes van de dochters van zijn toenmalige medevennoot. “Dat ik heb samengewerkt met zo’n zieke man kan ik nog steeds niet begrijpen”, zegt de man. “Vooral mijn jongste dochter heeft het er nog altijd heel moeilijk mee.”

Ook filmpjes in slaapkamer en kinderporno

Christophe B. had niet alleen honderden filmpjes van op de toiletten van het café dat hij op naam van de vrouwen rangschikte, hij had ook camera in zijn slaapkamer. Ook daar werden vrouwen stiekem gefilmd terwijl hij seks had met hen. Op zijn computer vond de politie nog eens tienduizenden foto’s en filmpjes van minderjarige meisjes. Sommige meisjes op die filmpjes waren zelfs jonger dan vijf jaar. Daarop was te zien hoe ze seks hebben met volwassen mannen en uitdagende posities aan nemen. Christophe B. werd in maart vorig jaar opgepakt door de politie. Bij twee huiszoekingen in het café en bij hem thuis vonden ze het cameramateriaal en alle filmpjes. In het café had hij de camera’s al verwijderd omdat hij onraad rook, de bedrading hing er wel nog. Hij riskeert een gevangenisstraf van 40 maanden en een geldboete van 8.000 euro. De slachtoffers vragen elk een schadevergoeding van 2.750 euro. Vonnis op 26 juni. Café Bananas wordt op dit moment uitgebaat door een andere zaakvoerder.