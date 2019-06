Glurende cafébaas verschijnt nu toch voor de rechter: “Ik wil me bij iedereen verontschuldigen” Alexander Haezebrouck

26 juni 2019

13u01 13 Waregem De ex-cafébaas van het danscafé Bananas in Waregem is woensdag dan toch komen opdagen op zijn proces. Normaal zou de rechter vandaag een vonnis vellen. Hij stuurde eerder zijn kat naar de rechtbank omdat hij bij zijn vriendin in Amerika verbleef. Zijn advocate vroeg en kreeg een heropening van de debatten. “Ik wist toen niet dat mijn zaak voorkwam en wou zeker niet vluchten”, vertelde de man.

De glurende ex-cafébaas riskeert een gevangenisstraf van 40 maanden en een geldboete van 8.000 euro, omdat hij in zijn danscafé Bananas in Waregem camera’s had gehangen in de vrouwentoiletten. Hij hield honderden filmpjes bij en bij een huiszoeking werd ook nog eens een gigantische collectie kinderporno gevonden. Toen de zaak op 12 juni werd behandeld kwam beklaagde Christophe B. niet opdagen en was er ook geen advocaat om hem te vertegenwoordigen. Een kaakslag voor de slachtoffers, die er wel waren. De man bleek op dat moment bij zijn Litouwse vriendin in Amerika te verblijven. Het zette kwaad bloed bij de slachtoffers. “Dit is schaamteloos, hij heeft geen enkel schuldbesef”, klonk het toen. Woensdag daagde hij wel op met een nieuwe advocate en vroeg om de debatten te heropenen. “Ik heb de dagvaarding niet gekregen”, vertelde Christophe B. aan de rechter. “Het is mijn zoon die me toen verwittigd heeft dat ik blijkbaar mijn proces gemist heb. Ik wil wel al zeggen dat het me spijt. Ik ben van plan om me bij alle slachtoffers persoonlijk te verontschuldigen. Ik heb ondertussen werk in Amerika, want nadat de zaak hier aan het licht kwam kon ik hier geen werk meer vinden.” Zijn nieuwe advocate, Nathalie Aernouts, vroeg om de zaak uit te stellen. De rechter ging hierop in. De zaak wordt verdergezet op 18 september. De slachtoffers reageerden verontwaardigd. “Wij vinden het jammer dat wij ons telkens moeten aanpassen aan hem, terwijl het net andersom zou moeten zijn”, zeiden ze.

“Geweend”

De feiten waarvoor ex-cafébaas Christophe B. terecht staat zijn bekend. Via een cameraatje naast een spot in de vrouwentoiletten filmde hij heel gedetailleerd hoe zijn klanten naar het toilet gingen. “Ik heb geweend als een klein kind toen ik de beelden bij de politie zag”, getuigde een slachtoffer op de eerste zitting. Op zijn computer hield hij mapjes bij met namen van de klanten. In totaal stellen 18 jonge vrouwen zich burgerlijke partij tegen Christophe B. Zij vragen elk een schadevergoeding van 2.750 euro. Christophe B. had niet alleen honderden filmpjes van op de toiletten van het café, hij had ook een camera in zijn slaapkamer. Ook daar werden vrouwen stiekem gefilmd terwijl hij seks had met hen. Op zijn computer vond de politie nog eens tienduizenden foto’s en filmpjes van minderjarige meisjes, waaronder ook enkele kleuters, die seks hebben met volwassen mannen. Christophe B. werd in maart vorig jaar opgepakt door de politie. Bij twee huiszoekingen in het café en bij hem thuis vonden ze het cameramateriaal al had hij de camera’s in de toiletten ondertussen wel al verwijderd. De bedradingen lagen er nog. De zaak gaat verder op 18 september.