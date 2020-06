Glurende cafébaas met indrukwekkende verzameling kinderporno vraagt opschorting straf: “Slag in het gezicht van de slachtoffers” Cedric Matthys Lieven Samyn

03 juni 2020

13u12 0 Waregem De ex-uitbater van café Bananas in Waregem heeft in het Gentse hof van beroep de opschorting van zijn straf gevraagd. De 54-jarige man kreeg De ex-uitbater van café Bananas in Waregem heeft in het Gentse hof van beroep de opschorting van zijn straf gevraagd. De 54-jarige man kreeg eerder twee jaar cel, waarvan zes maanden effectief, voor voyeurisme, bezit en verspreiding van kinderporno. “Hopelijk krijgt hij zijn verdiende straf”, zegt voormalig zakenpartner Frank Rickaert. “Hij liet een berg schulden achter die ik moet betalen. Deze zaak kostte me al 24.800 euro.”

“Van clandestien opgenomen vrijpartijen met vriendinnen tot beelden van kinderen die seks hebben met dieren: voor mij is de opschorting te veel gevraagd.” De procureur was woensdagvoormiddag klaar en duidelijk. Ze hoopt dat ook het Gentse hof van beroep een celstraf uitspreekt voor Christophe B. De 54-jarige man uit Waregem zat eerder al twee maanden in cel nadat zijn wel erg perverse gedrag aan het licht was gekomen. Tijdens een toiletbezoek in café Bananas merkte een dame plots een minuscuul cameraatje op. Algauw bleek dat de beklaagde dit geplaatst had. De politie deed een huiszoeking en stootte op heel wat meer bezwarend materiaal. B. filmde niet enkel in zijn zaak, maar nam ook in zijn privéwoning al jarenlang vrijpartijen met vriendinnen op. Deze beelden bewaarde hij netjes in mapjes met namen als ‘slipje’ of ‘decolleté’. Als klap op de vuurpijl vonden de speurders ook een indrukwekkende collectie kinderporno.

Litouwse vrouw

Ondanks het ernstige dossier, vraagt Christophe B. in het Gentse hof van beroep de opschorting. De rechtbank oordeelt in dat geval dat de beklaagde schuldig is, maar geeft hem geen straf. Dat zou voor B. een hemelsbreed verschil betekenen. Net voor de zaak in België losbarstte, leerde de man op reis in Egypte een Litouwse vrouw kennen. De dame woont in de Verenigde Staten en B. hoopt om op termijn naar daar te emigreren. Daarvoor heeft de voormalige cafébaas echter een blanco strafregister nodig, want zeker voor zedenfeiten zijn Amerikanen niet mals. “Ik wil mijn normaal leven terug", zei de beklaagde. “Mijn vriendin werkt in de Verenigde Staten als conciërge voor rijke personen. Ze doet die job al meer dan twintig jaar en kan hier moeilijk werk vinden. Ik hoop dat jullie mijn verdere leven niet hypothekeren.”

Schuldenberg

“Die man de opschorting toestaan, zou een slag in het gezicht zijn van alle slachtoffers", reageert voormalig zakenpartner Frank Rickaert verbolgen. “Hij filmde mijn eigen dochters en liet me achter met een schuldenberg. Op 1 november 2017 stapte ik uit de zaak. Christophe nam café Bananas over, maar liet dit nooit verschijnen in het Belgisch Staatsblad. Hierdoor kwamen de schuldeisers bij mij terecht. Ik heb al vier gerechtsdeurwaarders over de vloer gehad. De laatste keer stonden ze klaar om al mijn bezittingen mee te nemen als ik niet onmiddellijk betaalde. Ik heb dan 24.800 euro overgemaakt aan een drankenhandelaar. Ik hoopte dat de kous hiermee af zou zijn, maar kreeg enkele weken geleden nog eens een factuur van 19.000 euro in de bus. Blijkbaar had Christophe ook zijn btw-bijdragen niet betaald. Het is gewoonweg schandalig. Ik ben zwaarder gestraft dan hem. Ik hoop op gerechtigheid.” Uitspraak op woensdag 24 juni.