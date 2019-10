Glurende cafébaas Bananas moet niet meer terug naar cel, maar kan niet naar vriendin in Amerika LSI

16 oktober 2019

09u56

16 oktober 2019

Waregem De 53-jarige ex-uitbater van café Bananas in Waregem is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, waarvan zes maanden effectief, voor voyeurisme, bezit en verspreiding van kinderporno. Jarenlang begluurde hij in zijn woning en in de toiletten van zijn café met cameraatjes vrouwen. Terug naar de cel moet hij niet maar zijn wens om naar zijn vriendin in Amerika te verhuizen moet hij de komende drie jaar door de opgelegde voorwaarden in de koelkast stoppen.

Op 6 maart 2018 vloog Christophe B. voor twee maanden in de cel. De politie vond bij een huiszoeking op zijn computer meer dan 700 filmpjes van klanten die hij in zijn café in het toilet bespiedde. Hij maakte daarvoor miniscule gaatjes en stopte er een cameraatje in. Ook in zijn privéwoning filmde hij vrijpartijen met vriendinnen. De opgenomen beelden bewaarde hij zorgvuldig. Hij rangschikte ze netjes in mapjes met namen als ‘slipje’ of ‘decolleté’. Daarnaast vonden de speurders ook nog een collectie kinderporno.

Perverse verlangens

Uit het onderzoek bleek dat hij al minstens tien jaar met zijn praktijken bezig was. “Uit verveling”, gaf hij als reden voor zijn praktijken. “Maar er is eigenlijk geen zinnige uitleg voor te geven. Ik schaam me nog elke dag en begrijp zelf niet hoe het zover is kunnen komen.” De rechter sprak van “een onaanvaardbaar voyeurisme”. “De voldoening van zijn eigen perverse verlangens primeerde op de gevoelens van de slachtoffers”, zei hij. “Zelfs na een eerste betrapping installeerde hij een nieuw cameraatje.” Christophe B. en zijn advocate Natalie Aernoudts hadden de rechter gevraagd de gunst van de opschorting te kunnen krijgen. Op die manier zou hij schuldig bevonden worden, maar er zonder straf van afkomen, en dus met een blanco strafregister naar zijn Litouwse vriendin in Amerika kunnen verhuizen. Een blanco strafregister is belangrijk om in Amerika een verblijfsvisum te verkrijgen. Maar de rechter ging daar niet op in. “Dat zou een verkeerd signaal zijn”, vond hij.

Voorwaarden

Als hij drie jaar lang zijn opgelegde voorwaarden volgt, blijft de opgelegde celstraf van twee jaar voorwaardelijk en moet B. dus niet meer terug naar de cel. Maar die voorwaarden zorgen er wel voor dat naar Amerika verhuizen de komende drie jaar onmogelijk wordt. Hij mag weliswaar naar Amerika reizen maar moet zijn domicilie in België houden, regelmatige contacten en afspraken met een justitie-assistent onderhouden, een job zoeken, zich laten begeleiden voor zijn seksuele problemen,… Zaken die moeilijk te combineren vallen met een leven in Amerika. Zijn Litouwse vriendin heeft van de hele zaak trouwens nog geen weet.

Opluchting

“Dat hij gestraft wordt en niet zomaar meteen zijn leventje in Amerika op de rails kan zetten, is voor mij en voor alle slachtoffers een grote opluchting”, reageert zijn voormalige zakenpartner Frank Rickaert uit Waregem, wiens dochters ook slachtoffer waren van de perverse praktijken. “Ik heb bij het horen van de uitspraak zelfs een traantje weggepinkt. Al bijna twee jaar vreet die zaak aan ons. Hopelijk gaat hij niet in beroep, zodat we dit hoofdstuk kunnen afsluiten.” Voor Frank heeft de zaak echter nog een kwalijke zijsprong. Als ex-zakenpartner moet hij nog opdraaien voor een niet-betaalde factuur van een drankenleverancier die al tot 23.000 euro is opgelopen. “Geld dat ze enkel van mij eisen omdat Christophe geen eigendom of geld heeft. Dat hij niet meteen naar Amerika mag verhuizen, geeft me toch nog een sprankeltje hoop om nog een deel van de centen op te kunnen eisen.” Aan de 18 slachtoffers die zich burgerlijke partij stelden, moet Christophe B. elk een schadevergoeding van 750 euro betalen. De komende tien jaar mag hij geen gezagsfunctie over minderjarigen uitoefenen. Zelf wou B. niet reageren. “We zullen het vonnis in alle rust bekijken”, aldus advocate Natalie Aernoudts. B. was op de rechtbank zoals steeds vergezeld van zijn moeder.