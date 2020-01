Gitarist met beperking zoekt bandje: ‘Ik mis het applaus’ Joyce Mesdag

22 januari 2020

18u16 0 Waregem Kim Verbeke (34) uit Waregem, een jongeman met een beperking, is op zoek naar een bandje waar hij als gitarist kan in meespelen.

Niet evident, beseft hij zelf ook. “Maar ik kan het maar proberen, he”, zegt Kim. “Ik rij zelf niet met de wagen, dus het zou wel een band in regio Waregem moeten zijn. Het best ben ik in covers uit de sixties en seventies, maar ik sta open voor verschillende genres.” Kim speelde vroeger al in een bandje, de Hot Strings. “Maar die band is er een tweetal jaar geleden mee opgehouden. Jammer, want ik deed het heel graag. Ik mis het ook wel, de ambiance, en het applaus achteraf.” Wie een plekje heeft in een band kan Kim contacteren via facebook.