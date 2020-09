Gezellige drukte op Desselgemse kermis: “Maar mensen hebben weer wat schrik voor het virus” Pieterjan Neirynck

13 september 2020

09u26 0 Waregem Geen vuurwerk, zwijntjesworp of Grote Prijs Memorial Briek Schotte in het centrum van Desselgem dit weekend, maar wel een gezellige en coronaveilige kermis. Naar de opening op zaterdagnamiddag trokken meteen enkele tientallen Desselgemnaren.

“Het is fijn dat het hier relatief rustig is”, vertelt Lieven Dejonckere, die met zijn zoontje eendjes vist. “Zelf komen we uit Drongen, maar we zijn hier samen met mijn ouders, die hier wonen. Je kan hier gemakkelijk afstand houden, wat we ook doen. Mocht het hier heel druk zijn, dan hadden we de kermis links laten liggen”, klinkt het. De uitgeweken Desselgemnaar vindt het ook positief dat de kermisuitbaters zich engageren om de kermis coronaproof te organiseren. “Elk kindje heeft zijn eigen afgebakende ruimte en de hengeltjes worden regelmatig ontsmet, zag ik.”

Foorkramer Kimberly Vantieghem vindt het de normaalste zaak ter wereld dat er veel aandacht is voor de coronarichtlijnen. “We zijn vooral heel blij dat we hier mogen staan van het stadsbestuur. Voor ons, zelfstandigen, is dat echt belangrijk. De kermis in Beveren-Leie van vorige week was een succes, hier hopelijk ook”, vertelt Kimberly, die er toch niet zo’n goed oog in heeft. “Je merkt wel dat mensen opnieuw schrik krijgen om het virus op te lopen, na allerlei verhalen over scholen die sluiten en leerlingen in quarantaine. Ze lopen liever niet al te veel risico.”