Geurhinder Ursa blijft de gemoederen beroeren: “Tegen half oktober moet er een plan klaarliggen” Directie moet uitleg verschaffen aan fractieleiders Pieterjan Neirynck

02 september 2020

14u39 0 Waregem De klachten van buurtbewoners over geurhinder afkomstig van isolatieproducent Ursa steken opnieuw de kop op. Tijdens de gemeenteraad van dinsdagavond polste oppositieraadslid Tom Demunter (sp.a) naar de inspanningen van het stadsbestuur om de problematiek te verhelpen. Slotsom is dat Ursa tegen half oktober met een nieuw plan van aanpak moet komen.

Al zeker dertig jaar komen er op gezette tijdstippen klachten over geurhinder van de Desselgemse isolatiefabrikant. Volgens veel buurtbewoners is het ‘s zomers onmogelijk om buiten te zitten door de uitstoot van Ursa. Sommige mensen zouden keel- en hoofdpijn krijgen door de geur. Dat de geurhinder bestaat bij bepaalde personen, weerlegt de glaswolproducent niet. Wel is het zo dat iedereen de geurhinder op zijn of haar eigen manier ervaart én dat het protest ruimer gaat dan Desselgem alleen. Een informatievergadering van het nieuwe buurtcomité Gezonde Leielucht lokte vorig jaar ruim honderd geïnteresseerden uit Desselgem, Ooigem, Sint-Eloois-Vijve en zelfs Wielsbeke.

Hoewel de luchtemissiemetingen van het Vlaams departement Omgeving telkens in orde zijn, blijven de buren - vaak via sociale media en formele klachten - hameren op een oplossing. Ook het Waregemse stadsbestuur volgt de zaak al geruime tijd mee op en pleegt op gezette tijdstippen overleg met de directie. Oppositieraadslid Tom Demunter (sp.a) greep de gemeenteraad van dinsdagavond aan om te polsen naar een stand van zaken en eiste garanties dat de klachten van de omwonenden niet geminimaliseerd worden. Ook fractieleider Michiel Vandewalle (Open Vld/N-VA) sprong mee op de kar. “Wanneer zal er een oplossing komen? Gelooft u zelf nog in een oplossing?”, richtte hij zich tot bevoegd schepen Maria Polfliet (CD&V).

We merken dat de klachten aanhouden en niet verminderen sinds de plaatsing van de nieuwe gaswasser. Daarom hebben we overleg gevraagd, met de mededeling dat we zo vlug mogelijk een oplossing wensen Burgemeester Kurt Vanryckeghem

Kop van Jut

Na een woordenwisseling tussen de schepen en de raadsleden greep burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) in. “We merken dat de klachten aanhouden en niet verminderen sinds de plaatsing van de nieuwe gaswasser. Daarom hebben we overleg gevraagd, met de mededeling dat we zo vlug mogelijk een oplossing wensen”, zei de burgervader, die de directie wil uitnodigen om uitleg te verschaffen aan de fractieleiders uit de gemeenteraad. “Ik ben dat beu dat wij kop van Jut zijn met de stad. Wij leiden de firma niet en dan kunnen jullie alle vragen stellen die jullie hebben.”

Situatie verbeterd

Ursa bevestigt het overleg, maar wijst op nieuwe inspanningen. “Net voor de lockdown hebben we een nieuwe gaswasser geplaatst, die sinds de heropstart deze zomer actief is. We hebben de indruk dat de geurproblematiek sterk verbeterd is, al nemen we iedere klacht die binnenkomt zeker serieus”, verzekert Koen Slos, algemeen directeur van Ursa Benelux. “Momenteel worden er bijsturingen doorgevoerd en werken we aan een plan van aanpak, dat we in de tweede helft van oktober bezorgen aan het stadsbestuur.”

Nog volgens Slos is er een uitstekende communicatie met de stad en het buurtcomité Gezonde Leielucht.